Luis Enrique, técnico de la selección española, ha querido estrenarse como 'streamer' en la concentración de España en Catar. El asturiano ha iniciado el directo a eso de las 20:00h para exponerse al público y los seguidores de 'La Roja' con preguntas para el seleccionador y también destensar el ambiente antes del debut ante Costa Rica el próximo 23 de noviembre en el Mundial de Qatar 2022 (en directo, por La 1 de TVE, RTVE.es y RTVE Play).

El seleccionador ha contestado a todas las preguntas que le han hecho llegar las más de 11.000 personas que han querido escuchar las respuestas y titulares de Luis Enrique. La lesión de Gaya, la inclusión de Balde, su faceta como streamer, apuestas y los favoritos al Mundial han sido algunos de los temas que ha tratado el ex entrenador del Barcelona.

"Gayá es un jugador ejemplar" El entrenador española ha empezado su directo despidiendo al lateral izquierdo del Valencia, Jose Luís Gaya, tras confirmarse la lesión que le deja fuera de la cita mundialista. "Su lesión no es grave, pero ha tenido que decir adiós", señalaba. "Su comportamiento ha sido ejemplar y espero que los jugadores reciban igual de bien a Balde". Sobre su sustituto, también ha tenido buenas palabras. "Mañana el grupo tiene que acoger a Balde de la misma forma, es un poco la historia de la vida. Los problemas nos curten y nos ayudan. Hay que prepararse para lo que viene y seguro que Gayá volverá más fuerte". "Balde es el jugador elegido. De sobra conocido por todos. Joven, 19 años, pero con experiencia en primera, nos va a ayudar y el grupo le va a brindar todo lo que necesite. Un poco lo que estais haciendo conmigo vosotros".

"La idea nació tras ver a mi hijo haciéndolo" "He visto a mi hijo como disfrutaba con streamers y le preguntaba qué como era todo esto. No solo ve a los famosos, también con sus amigos. De ahí surgió la idea, empezó como una broma, pero a medida que pasaba el tiempo hemos ido pensando en desarrollarlo. No hay ninguna estructura, lo voy hacer muy natural. Realidad total, no hay nada preparado", indicaba Luis Enrique. Además, ha querido excusarse con la prensa. "Espero que la prensa no se enfade o que piensen que intento ocupar su puesto, no tengo ninguna mala intención con ningún medio deportivo.Os pido paciencia y agradeceros que estéis todos aquí. No sé como voy a pagaros a todo. Hablar se me da de maravilla, por eso me echaban en el colegio", bromeaba.

"Hay pocos grupos con la misma ilusión" "Los jugadores están bien, hay pocos grupos con tanta ilusión. Hoy hemos entrenado a la tarde, porque ayer llegamos muy tarde. Mañana entrenaremos por la mañana para ver el calor que hace y si se puede. Para los jugadores estar concentrados no es lo que mas le gusta, pero a mi me da tiempo para prepararme todo", apuntaba el seleccionador.

"Tengo la idea del once. Costa Rica sabe a lo que juega" Asimismo, también ha comentado que ya tiene una idea del once que pondrá ante Costa Rica. "Ya tengo una idea de lo que voy a hacer, aunque puedo cambiar hasta en el último día. Hay futbolistas que vienen y luego no son titulares. El debut implica una excitación y tensión.Tengo una idea del once, pero la iré definiendo el día del partido". Sobre el rival, ha ensalzado las virtudes de los ticos. "Costa Rica es una selección muy completa. Conocemos a Navas y Campbell. Equipo sudamericano, que sabe a lo que juega, con entrenador experimentado y será difícil. En un Mundial no hay partidos fáciles.".

"Hay que llevar los partidos a lo que sabemos hacer" "Nosotros somos latinos, pillos, inteligentes. Los mejore éxitos de la selección son con nuestras armas, hay selecciones con más físico. Pero esto se juega con balón. Hay que llevar los partidos a lo que nosotros sabemos hacer. No te garantiza ganar, pero si tener más posesión que el rival. El perfil de nuestros jugadores es creativo. Somos un equipo difícil de atajar y dejamos pocos espacios", afirmaba el asturiano.

"Los favoritos son los primeros del ranking" "Para mí, las favoritas son Brasil, Argentina y también Alemania que tiene cuatro mundiales. España también lo es y, por supuesto, selecciones como Inglaterra o Países Bajos, que lo meto como sorpresa. Bélgica compite siempre y más o menos es lo que veo". Además, Luis Enrique ha contado que ven todos los partidos y hacen porras. "Vemos todos los partidos. Solemos hacer porras y este tipo de actividades. Vamos a hacer porras con jugadores y staff técnico. Aquí tenemos una sala de cine para ver los partidos. Los vemos todos y si tienes una porra te apetece más verlo. Cuando empieza el Mundial todo es muy excitante y agradable", contaba.

"Nosotros no jugamos con falso nueve, todos son delanteros" Acerca de la incertidumbre del delantero, 'Lucho' ha expresado su opinión. "Nosotros no jugamos con falso nueve. Siempre vamos a tener uno. Porque va a ocupar esa zona, lo que cambia es el perfil del futbolista. Morata tiene unas virtudes y Asensio otras. Cada uno te da unas cosas. Se complementan y siempre intentamos relacionar a jugadores que puedan tener ese contacto para relacionarse mejor", asentía.

"Queremos quedar primeros de grupo, no somos inferiores a nadie" "Hemos valorado todas las opciones de si quedar primeros o segundos, pero nuestro objetivo es quedar primeros. Sabemos el grupo al que nos vamos a enfrentar en octavos y luego estaríamos con el de Brasil. Pero.. ¿quién dijo miedo?. Alemania, de base, se cree que puede ser campeona del mundo, tienen cuatro estrellas. No nos sentimos inferiores a nadie, pero tampoco superiores", expresaba el seleccionador.

"Hay que desdramatizar la derrota" "Llegar a semis no es un éxito, pero si que eres uno de los mejores equipos del mundo. Nuestro objetivo es jugar ocho partidos. Si nos eliminan, les daremos la mano y ya está. Hay que desdramatizar. Mañana volveré por aquí y si me gusta seguiré haciéndolo. El objetivo es destensar y que os interese lo que os cuento. Nada más". También ha alabado la labor humana de sus jugadores. "Pedri es un tio divertido. Jordi Alba es cariñoso y genera buen rollo. Ferrán es bastante gracioso y Gavi entra al trapo. Hay buen grupo, son unos chicos excepcionales. Busi los controla a todos, es el capataz", decía riéndose.