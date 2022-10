El próximo 11 de noviembre a las 12:30 horas se desvelará la incógnita. Luis Enrique dará a conocer la lista de elegidos para representar a la selección española en el Mundial de Catar. Solo unos pocos serán los elegidos, pero el seleccionador ha hecho muchas pruebas y muchas llamadas hasta dar con la lista ideal.

El 31 de agosto de 2018, hace más de cuatro años, el técnico asturiano ofreció su primera lista. España venía de un fiasco en el Mundial de Rusia y Luis Enrique era llamado para hacer una revolución, que se concretó en:

Pasados cuatro años, se han ido quedando muchos por el camino, tantos que se podría hacer una convocatoria totalmente distinta con los descartes. El diario 'As' publicó días atrás que en una prelista de 55 jugadores, Luis Enrique había incluido a Sergio Ramos, Canales y Kepa.

También a otros que por lesiones son duda y los esperará hasta última hora, como Ansu Fati, Mikel Oyarzabal, Koke o Marcos Llorente.

Pero a algunos se les puede considerar prácticamente como descartados, como capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas, que no juega con la selección desde 2019.

De hecho, no fue incluido por el seleccionador en su primera lista para el debut en la UEFA Nations League contra Inglaterra, pero la baja de Diego Costa por motivos personales hizo que fuera incluido a última hora y acabó siendo titular en Wembley.

El de Moaña (Pontevedra) no es el único caso de los que caen en el olvido con Luis Enrique, puesto que echando un vistazo a la portería se puede observar la revolución vivida desde la primera convocatoria.

Kepa se reivindica en el Chelsea

Ahora nadie discute a Unai Simón como titular, pero tampoco es que eche mano de David de Gea o Kepa en sus listas. El caso del segundo, incluido en la prelista según ha sabido TVE, tuvo que ver con su poca participación hasta hace poco, pero De Gea ha seguido siendo titular en el Manchester United y con destacadas actuaciones.

00.49 min Luis Enrique entrega la preselección para Qatar 2022 con Ramos y Aspas -- Ver ahora

Kepa y Pau también se afianzan en sus respectivos clubes, Chelsea y Olympique de Marsella. En el caso del primero, ha acabado ganando la partida a Edouard Mendy con la llegada de Graham Potter al banquillo londinense.

Pasando a la defensa, en los planes de Luis Enrique parecen claros quiénes ocuparan los laterales, salvo lesiones de última hora: Carvajal, Azpilicueta, Jordi Alba y Gayà.

No obstante, por ambos carriles han pasado diferentes nombres hasta dar con la tecla. Algunos como Marcos Alonso por la izquierda no están del todo descartados, como se ha dicho por las lesiones. Pero otros que han pasado por las convocatorias del seleccionador hoy en día suenan ya muy lejos: Sergi Roberto, Jesús Navas, Héctor Bellerín, Pedro Porro y Sergio Reguilón. No se les espera, salvo sorpresón.

00.27 min Sergio Ramos quiere volver a la selección -- Ver ahora

Tampoco parece haber ya mucho margen para los puestos de central, y eso que la inclusión de Sergio Ramos en la prelista hace suspirar a los fans del excapitán, del Madrid y de la Roja. El de Camas (Sevilla) acumuló todos los récords posibles en su puesto antes de la Eurocopa. Desde marzo de 2021 no ha vuelto a vestir la camiseta de la selección.

Por el puesto de central han pasado también otro veterano como Raúl Albiol (Villarreal); Nacho Fernández, reivindicado por los madridistas, el colchonero Mario Hermoso o el bético Marc Bartra.

El nombre de Canales ilusiona a los verdiblancos, que ya vieron jugar a Borja Iglesias en la última convocatoria y se esperanzan con ver a alguno de los suyos en Catar. Las dudas que generan el estado de forma de Koke o Llorente podrían darle la alternativa al cántabro.

00.47 min Borja Iglesias, a RTVE: "Siempre sueño con cosas grandes. Pero luego hay que demostrarlo" -- Ver ahora

Igualmente podrían volver a tener sitio los 'txuri urdin' Brais Méndez y Mikel Merino gracias a su buen hacer con la Real Sociedad. Más difícil lo tienen otros nombres que en su día fueron llamados por Luis Enrique, caso del lesionado Dani Ceballos (Real Madrid).

Pero otros que no están lesionados como Dani Parejo (Villarreal), Saúl Ñíguez (Atlético) o Thiago Alcántara, aunque este último no está gozando de regularidad en el Liverpool. Tampoco se ha vuelto a saber nada de Fabián Ruiz, haciéndose actualmente un hueco entre las estrellas del PSG.