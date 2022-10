Mundial Qatar 2022

Estas son las camisetas con las que Dinamarca jugará el Mundial de Qatar. Apenas se aprecia ni su escudo ni la marca como forma de protesta contra el país organizador. Desde el país danes dicen que "no quieren ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas".

“This shirt carries with it a message.



We don't wish to be visible during a tournament that has cost thousands of people their lives.



We support the Danish national team all the way, but that isn't the same as supporting Qatar as a host nation. pic.twitter.com/7bgMgK7WzS“