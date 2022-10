De esos 36 árbitros asignados para el Mundial, seis serán mujeres. Tres árbitras y tres asistentes impartirán justicia en tierras árabes en un esfuerzo de inclusión y donde se premia el nivel que está adquiriendo el arbitraje femenino. Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón) serán las colegiadas principales mientras que las auxiliares serán Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (México) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos).

“Congratulations to:



Yamashita Yoshimi ����

Stephanie Frappart ����

Salima Mukansanga ����



The first three female referees to be selected for a men's FIFA World Cup �� pic.twitter.com/tnCS3zImSd“