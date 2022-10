La pelota oficial con la que va a disputarse el Mundial de Qatar 2022 ya tiene nombre. ‘Al Rihla’ es la elección escogida por la península catarí y hace honor a la cultura, la arquitectura, las emblemáticas embarcaciones y la bandera oficial de Catar. En español 'se denominaría 'El Viaje' y hace referencia también a los miles de extranjeros y visitantes que llenarán el país durante el torneo.

“32 teams. 1 ball to make their dreams possible.​



Introducing Al Rihla, the Official World Cup 2022 Match Ball.​



Your journey starts now. ​



Exclusively available at adidas online and retail stores until April 12th. pic.twitter.com/uMys1dorIZ“