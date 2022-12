Luis Enrique: esta es la familia del seleccionador de España

La Roja se enfrenta esta tarde a un partido clave. La selección se juega pasar a octavos de final y todo dependerá del resultado que consiga frente a Japón, una cita imprescindible que se podrá seguir en RTVE Play a partir de las 20:00. Luis Enrique tratará de liderar de nuevo al equipo hasta el éxito y lo hará con el apoyo de las personas que más le quieren en el mundo, su mujer y sus hijos, que seguro que están muy pendientes de este paso decisivo en el Mundial de Catar. Así es la familia del entrenador.

Pacho, Sira y Xana, los hijos de Luis Enrique

"Nuestra hija Xana ha fallecido esta tarde a la edad de nueve años después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma", anunció su padre en 2019. "Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volvamos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia", aseguraba entonces Luis Enrique.

Aunque ya no esté, los cuatro se acuerdan de la pequeña Xana cada día. "Ha sido para mí un día especial, sin ninguna duda, y para mi familia, pero hace mucho tiempo que nosotros pensamos en vivir esto con naturalidad y es evidente que no tenemos físicamente a nuestra hija, pero la tenemos presente cada día", reconocía el entrenador hace apenas unos días, tras el partido que enfrentaba a España y Alemania en el Mundial de Catar. Coincidía con el cumpleaños de su hija, que habría cumplido 13 años. "Nos acordamos mucho de ella, nos reímos, y pensamos cómo actuaría en cada situación de muchas cosas que nos pasan. Y nada más. Así funciona la vida. No solo son cosas bonitas y tratar de buscar la felicidad sino también saber gestionar estos momentos", decía él.

Poco se sabe de Pacho, el hijo mayor de Luis Enrique y Elena Cullel. Quien tiene un perfil mucho más público es Sira Martínez. Con 22 años, la joven siente una gran pasión por el deporte y los caballos: en 2021 se convirtió en la campeona de España en saltos en la categoría de joven jinete. En el campo de fútbol no solo anima a su padre, al frente de la selección, sino también a su novio. Sira sale con Ferran Torres, con quien se le ha podido ver en Catar.