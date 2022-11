España Mundial 2022

España se estrena en el Mundial de Catar 2022 y Luis Enrique ha revolucionado la comunicación deportiva al convertirse en el streamer por excelencia del fútbol. Mientras el equipo se mantenga vivo en la competición, ofrece una conexión en directo en Twitch donde los usuarios le preguntan de todo. Si, a veces, tiene reparo con las preguntas de los periodistas, a los forofos del balompié les confía declaraciones inéditas. Así, en su última aparición hemos sabido qué es lo que cena el seleccionador.

"He cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahoria, boniato y de postre un yogur. Y en los días pre-partido nos tomamos una cervecita. Es un ritual. La verdad es que no se puede tener una energía mejor. Tenemos muchas ganas ya de demostrar todo". Las reacciones en redes a semejante menú no se han hecho esperar. Desde luego en su plato hay todo lo necesario, fibra, hidratos y proteínas... ¿pero quizás demasiadas?