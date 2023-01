José Mota vuelve un año más con un especial de Nochevieja graciosísimo. Con imitaciones a Risto Mejide o Tamara Falcó, no son los únicos famosos que han aparecido en Sálvese quien Putin. Muchos han realizado cameos a lo largo de este programa, y eso sin contar a Josema Yuste: interpreta a Carlos III de Inglaterra y es el gran protagonista de la noche. Repasamos los cameos de Sálvese quien Putin.

En la mesa también están sentados los tiktokers Animalize21 y Car de Lorenzo , los hijos. Animalize21 discute con sus padres, llamando "boomer" al padre. La hija, por su parte, pregunta qué opinan sobre el aborto. La tensión explota entre el padre y el cuñado , pero al final no hay ganador en esta particular velada del año.

La velada del año se ha convertido en uno de los eventos más esperados y comentados. ¡No podía faltar en el especial de José Mota! Los protagonistas en este caso no son ni David Bustamante ni Míster Jägger , sino una familia en plena cena de Nochevieja, una verdadera pelea verbal con palabras muy duras. Empieza el humorista David Guapo , el cuñado, que critica el "trampantojo de jamón": "Esto no ha visto bellota en la vida. Se nota en la veta".

Ibai Llanos y Millán Salcedo, en Cuarto milenio

¡Doble aparición de Ibai Llanos en Sálvese quien Putin! Primero como imitado durante La velada del año y después, ahora sí, con un cameo del propio Ibai. Da su testimonio en Cuarto Milenio porque, después de que Luis Enrique se haya convertido en streamer, otros streamers han perdido millones de seguidores. Entre ellos, el propio Ibai, que ha tenido que cambiar de profesión.

"Luis Enrique me ha perjudicado. Ya no soy streamer. No hago directos, no subo nada. Ahora soy entrenador de gimnasio. Es mi nuevo oficio, es lo nuevo a lo que me dedico", asegura Ibai Llanos. En Cuarto Milenio también aparece el humorista Millán Salcedo como colaborador del programa.