Acostumbrados a verlo siempre tan sonriente, bromeando y haciendo reír a la gente, cuesta creer que hace tres años estuviera a punto de morir. Millán Salcedo, que hoy visita el programa de Clan, Mapi, ya está totalmente recuperado, pero aquel episodio le marcó para siempre. Estuvo en la UCI del Hospital Sagrado Corazón de Sevilla durante 13 días. El humorista celebra ahora dos cumpleaños, porque el 4 de julio de 2019 volvió a nacer. Entonces, los medios siguieron de cerca su estado de salud. Hubo quien afirmó que le había dado un doble ictus, mientras conducía, pero el propio Millán Salcedo salió a desmentir aquella información. ¿Qué fue lo que ocurrió?

"Solo fue una subida de tensión. No me cuidaba mucho, tomaba mucha sal", confesó durante una entrevista en televisión. Por suerte, estaba con un amigo que le atendió en el momento que le dio un ataque de epilepsia. A causa del ataque, tuvieron que someterle a una glosectomía. "La lengua me la tuvieron que cortar para quitar todas las mordeduras del ataque de epilepsia que sufrí. Ahora me cuido, lo puedo contar y en clave de já, porque soy así", aseguró. De esta manera, los médicos lograron quitarle el tejido necrótico.

Millán Salcedo visita el programa 'Mapi' GTRES

Una de las secuelas de aquel episodio se le nota al hablar. "Ahora no puedo decir las erres. Donde estés, amigo, gracias por salvarme la vida. Estuvimos hablando de todo lo que pasó. Era terrible. En algún momento me debí caer pero no había mucha gente, él no sabía dónde ir pero se encargó de todo. Cuando estaba en el hospital, me sentí tan bien que me hice una foto de la lengua que estaba inflamada", contó. Cuando los médicos que le atendieron le comunicaron que tenían que operarle, sintió mucho miedo por cómo iba a ser su carrera a partir de entonces. Su voz es su principal instrumento de trabajo y tuvo que aprender a vocalizar de nuevo.

No era la primera vez que le ocurría algo parecido. Millán Salcedo también recuerda vivir un episodio parecido durante la mili. Ahora, después de aquel tremendo susto que casi le cuesta la vida, reconoce que se cuida más, hace ejercicio, come mejor y bebe menos.