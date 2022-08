"He buscado una fotografía que reflejara su esencia. Mi madre era un ser de luz, era muy especial". Con estas palabras comienza la dolorosa despedida que la cantante Roser hace a su madre, que ha muerto enferma de ELA. Roser dedica unas preciosas y emotivas palabras a su madre que se ha ido con tan solo 67 años. "Su personalidad, su carisma y su simpatía hacía que toda la gente que tuviera a su alrededor se girara para observarla. Muy inteligente y muy independiente, tomó decisiones en su vida que la llevaron a sacar la valentía aunque dudara en ocasiones de su gran fortaleza. Una mujer con una capacidad intuitiva y sensitiva que te hechizaba. Sus palabras eran vida. Sus besos sanaban.

Sus abrazos reconfortaban. Cuánto te echaré de menos mamá...", dice la cantante, y destaca los rasgos que más valoraba en ella. "Era muy Madre y se sentía inmensamente orgullosa de nosotros, sin duda el amor más grande que pudo dar lo recibimos mi hermano y yo. Nos enseñó a ser fuertes, independientes, a no rendirnos, a reírnos si las cosas se complicaban y a ser responsables, cariñosos, empáticos y sobretodo a estar siempre unidos. (Lo conseguiste mami). Hasta el último momento nos dio una lección de vida admirable. BRAVO MAMÁ, ¡QUÉ GRAN MUJER!".

La madre de Roser ha luchado contra la enfermedad, diagnosticada hace poco más de dos años. "Ninguno de nosotros entendíamos ni por qué pasaba ni lo que había que hacer. Íbamos sorteando obstáculos intentado adelantarnos a ella y a sus necesidades, y por supuesto pocas veces lo conseguíamos.Han sido meses muy difíciles, duros y crueles. 'Enfermedades raras' las llaman. Cada vez son más casos por lo que empiezan a convertirse en enfermedades demasiado presentes... Investigar, investigar, investigar", dice con dolor.

Roser siente respeto y admiración por su madre

En el mensaje que Roser comparte en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su madre remarca que la toda la familia ha respetado las decisiones que su madre ha tomado en este tiempo. "Mi madre se ha ido con 67 años llena de vida, de ganas, de risas y con muchos planes por hacer. Pero lo ha hecho con todas las decisiones tomadas. Ella supo lo que QUERIA, a QUIÉN quería y CÓMO lo quería absolutamente TODO. Y nosotros (mi hermano, mi padre y yo) lo hemos respetado al PIE DE LA LETRA tal como nos pidió. Sus DESICIONES, nuestro RESPETO y ADMIRACIÓN".

Roser promete a su madre que volverá a brillar. GTRES

Roser termina mezclando palabras y corazones, en señal de cariño. "MAMÁ, ahora todo me cuesta y mi corazón está roto pero te prometí que volvería a brillar, eso sí, igual desde el otro lado necesitaré algún que otro empujoncito para sonreír tanto como tú, ¿vale? GRACIAS MAMÁ, GRACIAS! QUÉ REGALO TAN INMENSO HA SIDO TENERTE EN NUESTRAS VIDAS MAMI. TODO lo que nos pediste SE CUMPLIRÁ,TE LO PROMETO", añade, y finaliza con un mensaje para su madre: "Estaremos bien Mami. Buen viaje".

Compañeros y amigos de la cantante se han sumado a su dolor, entre ellos Chenoa, Hugo Salazar, Amor Romeira, Octavi Pujades y Charo Reina, que ha escrito un bonito mensaje. "no sabes el dolor que me produce leer éste post....bueno,creo que sí lo sabes porque conoces el gran cariño y respeto que he mostrado siempre hacia ella. D.E.P. Os envío a ti y tu familia un abrazo de consuelo y un beso tan grande como ella".