Vivieron una experiencia traumática, de esas que te marcan para toda la vida, pero ahora por fin ven la luz al final del túnel. John Legend y Chrissy Teigen están esperando su tercer hijo. Ha sido la modelo la que lo ha anunciado a través de sus redes sociales. A juzgar por el tamaño de su barriga, parece que podría estar en el tercer trimestre de su embarazo. ¿Por qué han esperado tanto tiempo para compartir la feliz noticia? La pesadilla por la que tuvieron que pasar hace dos años todavía sigue muy presente. Afortunadamente, parece que el bebé está perfecto. Esto ha sido lo que ha llevado a la madre a contarlo en su perfil de Instagram.

John Legend y Chrissy Teigen tienen dos hijos. En 2020 quisieron ampliar la familia, pero perdieron al bebé que esperaban. "Los últimos años han sido una confusión de emociones, pero la alegría ha llenado nuestro hogar y nuestros corazones nuevamente", con estas palabras ha dado la noticia en su última publicación, en la que comparte orgullosa una imagen de su nueva figura premamá.

No ha sido fácil para ellos construir una familia. La pareja ha tenido que superar los problemas de fertilidad que han ido sorteando gracias a la fecundación in vitro. Esta vez no ha sido diferente. El pasado mes de febrero compartía con sus seguidores que había empezado a recibir tratamiento para intentar quedarse embarazada: "Mil millones de disparos después tenemos otro en camino".

A Chrissy Teigen le ha costado mucho dar el paso y hacer público su embarazo. "En cada cita médica me he dicho a mí mismo, 'está bien, si es saludable hoy lo anunciaré', pero luego respiro aliviada al escuchar un latido y decido que todavía estoy demasiado nerviosa. Creo que nunca saldré de una cita con más emoción que nervios, pero hasta ahora, todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzada y maravillosa. ¡Uf, ha sido muy difícil mantener esto durante tanto tiempo!", confiesa en redes.