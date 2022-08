Rocío Jurado siempre quiso ser madre. Se quedó embarazada por primera ver a los 32 años. Rocío Carrasco fue fruto de su matrimonio con el boxeador Pedro Carrasco. Quiso tener otro hijo con él cinco años después. Fue entonces cuando sufrió un aborto que acabó sumiendo a la cantante en una profunda depresión. No desistió, y cuando conoció a José Ortega Cano lo volvió a intentar. Sin embargo, tuvo que vivir de nuevo la mismas pesadilla. Ante la imposibilidad de tener un hijo en común de forma natural, la parja recurrió a la adopción. Así llegaron a su vida Gloria Camila y José Fernando.

"No he podido tener otro hijo. Aunque parezca mentira, las mujeres que nos dedicamos a esta profesión, tenemos que programar los hijos . Es una cosa muy triste, pero es así", lamentaba la propia Rocío Jurado en una entrevista. La pérdida del que iba a ser su segundo hijo le causó un gran dolor. 'La más grande' siguió guardando esa imagen de mujer fuerte , pero de puertas para adentro, vivió una pesadilla. La imposibilidad de tener otro hijo le afectó a su salud mental y le hizo caer en depresión.

Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando, los tres hijos de Rocío Jurado

A pesar de su gran deseo de convertirse en madre, la exigente carrera de Rocío Jurado no le permitía pasar el tiempo suficiente con sus seres queridos. Era muy pequeña Rocío Carrasco cuando veía a su madre irse de casa para trabajar. Conciertos, giras, viajes... "Lloraba, lloraba, lloraba y lloraba, hasta que un día no lloré más. Me di cuenta de que, llorase o no llorase, se iba a ir de todas formas. Ese día la que lloró fue ella", contaba la joven en una entrevista en televisión al preguntarle por su infancia. A los 18 años se fue de casa para vivir junto a su entonces pareja, Antonio David, con quien poco después tuvo una hija, Rocío Flores.

Rocío Carrasco junto a su padre Pedro Carrasco y su madre Rocío Jurado GTRES GTRES

Ya era abuela cuando Rocío Jurado decidió ampliar la familia, esta vez, con José Ortega Cano. "¿Qué mujer no quiere darle un hijo al hombre que ama? A mí me gustaría mucho darle un hijo a José", decía sonriente en una de sus apariciones televisivas. A pesar de sus deseos, no logró darle a su marido un hijo de manera natural. La pareja decidió recurrir a la adopción. No fue sencillo. Tal y como cuenta el extorero, fueron muchos trámites. Y una larga espera después, a finales de 1999, llegaron desde Colombia dos hermanos para cambiar la vida de la pareja: Gloria Camila y José Fernando.

Rocío Jurado y José Ortega Cano y sus hijos Gloria Camila y José Fernando ©KORPA GTRES

En la actualidad, Rocío Carrasco se ha desvinculado de su familia y no tiene ningún tipo de relación con sus otros dos hermanos. La polémica ha rodeado a la saga, sobre todo en los últimos años, desde que la hija mayor de Rocío Jurado decidiera romper su silencio. También rompió su silencio Enrique García Vernetta. El empresario y representante de Rocío Jurado habló años después de la muerte de la cantante, y reveló su historia de amor. También que Rocío Jurado llegó a quedarse embarazada, aunque perdió al bebé antes de que naciera.