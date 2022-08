Dicen que los primeros amores nunca se olvidan. Rocío Jurado jamás olvidó al suyo. Madre de tres hijos, casada en dos ocasiones, con Pedro Carrasco, primero y, después, con Ortega Cano, hubo un hombre con el que jamás contrajo matrimonio, pero que siempre ocupó un espacio enorme en su corazón. Llegó a su vida cuando apenas tenía 20 años y su carrera como cantante estaba empenzando. La historia entre ambos empieza en la Valencia de principios de los años 60, cuando aquella joven chipionera, ya entonces llamada a triunfar debido a su desparpajo y a su impresionante voz de mezzosoprano, acudió a actuar a Valencia. Allí, en la capital del Turia, tuvo lugar su encuentro casual y el flechazo que daría comienzo a una larga historia de amor con Enrique García Vernetta. "Coincidimos en una cafetería a la que iban los artistas e intercambiamos los teléfonos y ahí empezó nuestro enlace, nuestro amor", contaba el propio García Vernetta, con el que Lazos de Sangre charló poco antes de su fallecimiento a principios de 2020.

¿Por qué Rocío Jurado no se casó con García Vernetta?

Preguntada en una ocasión por esta cuestión, Jurado contestó que entonces eran muy jóvenes para casarse. Durante años, tras su ruptura, las revistas del corazón hablaron mucho sobre la posibilidad de que Rocío hubiese estado dispuesta a todo por casarse con Enrique García Vernetta, si hubiera sido capaz de abandonar a sus hijos y su marido si él se lo hubiese pedido. Pero las sagas, como la vida, tienen momentos en el que en un segundo todo cambia. El propio Vernetta vivió uno de esos momento en primera persona. Ocurrió un día, tras su boda con Pedro Carrasco, cuando García Vernetta la acompañó al aeropuerto en coche. "Cojo el coche, ella entra para contarme que su matrimonio es un desastre, y al llegar al aeropuerto ella me dice que pare el coche, desconecta el motor y me dice que dé la vuelta, que nos fuesemos juntos... pero yo le dije tenía un marido, unos hijos, unos músicos... que se fuera con su familia", recuerda Vernetta. Una historia de amor que pudo haber terminado, como en las películas americanas, con una declaración de amor y huyendo juntos en el aeropuerto. Pero no lo hizo. Enrique lo lamentó toda su vida: "Fui un imbecil y un cobarde", dice. Con el paso de los años, el valenciano ha estado muy dispuesto a conceder entrevistas y se llegó a plantear un libro de memorias. Al parecer quería contar todo lo que vivió con Rocío Jurado, incluso cosas que no se saben si son ciertas o no. Como el supuesto embarazo que tuvo la chipionera mientras estaban juntos, un tema muy delicado.