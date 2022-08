Todo el mundo tiene manías, sobre todo los famosos. Y a cada uno le da por una cosa distinta. Pero el caso de Álvaro Muñoz Escassi es un tanto curioso. ¡Qué se lo digan a su novia, María José Suárez! Son una de las parejas del verano y eso que cuando se supo su relación nadie apostaba por ellos. Acaban de cumplir un año de romance y lo celebran disfrutando de los placeres veraniegos, saltando de la piscina al mar y de la playa a la montaña. Por sus redes sociales sabemos que María José ha estado en Conil, Grazalema, Zahara de los Atunes... Los hemos visto juntos en Ibiza y, según parece, Álvaro ha hecho una escapada a Formentera, donde ha hecho uno de sus posados sensuales. "Anda ya 'pa' casa", le dice ella. Luego han estado juntos en Tarifa, viendo a sus amigos y visitando, como todos los famosos, el chiringuito de Santi Carbones, el ex de Raquel Meroño. Adoran el sol y el mar, también la buena comida y en su tierra, Andalucía, lo encuentran todo. María José nació en Coria del Río, Sevilla, y en Sevilla nació Escassi. Son casi de la misma edad, y comparten aficiones, gustos musicales, amigos... La modelo y diseñadora ha cumplido 47 años en marzo y el jinete cumplirá 48 años en octubre de 2021. Los dos son padres, aunque con parejas diferentes. María José tuvo un hijo, Elías, fruto de su matrimonio con Jordi Nieto, y Álvaro tuvo a Anna Barrachina (la llamada hija secreta, que tuvo con Mercedes Barrachina) y a Álvaro, hijo que tuvo con Lara Dibildos.

María José Suárez y Álvaro M. Escassi, un año de amor

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez han pasado de esconderse y ocultar su relación a posar sonrientes para la prensa y compartir imágenes y vídeos en redes sociales. Unos son muy románticos, otros son familiares y otros son... divertidos. Como el último que ha mostrado ella. Vemos a la pareja en un lugar mágico, una piscina infinita (infinity pool) que parece conectar con el mar. Un lugar privilegiado, con el sol empezando a caer y proyectando una luz dorada sobre el agua y sobre ellos. María José está en el borde y entonces Álvaro se acerca. Todos creemos que le va a dar un romántico beso en ese marco incomparable, pero... lo que hace es tirarse con ella al agua. Vestidos y con gafas de sol. "Imposible no caer a esta piscina vestida con Álvaro cerca", dice ella. El vídeo ha encantado a sus seguidores, entre ellos la modelo de Elisabeth Reyes, amiga de la pareja. "No sé por qué, pero sabía el final", dice la modelo. "¡Porque siempre es el mismo! Piscina que ve, piscina que me tira ¡Y si es con ropa, mejor!", responde María José.

Todavía les queda mucho verano y muchos momentos juntos, aunque ninguno deja del todo sus obligaciones profesionales. Ambos compaginan sus profesiones y compromisos con momentos de ocio, y les espera un agosto de lujo. O como dice María José, un 'agusto'. No te pierdas esta noticia con el veraneo de los famosos: posados sexis, barcos de lujo y atardeceres de infarto.