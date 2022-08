Mucho se habla de la relación que parecen tener Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. La revista Semana publicó fotografías de la pareja en el Caribe, concretamente en Punta Cana, y ahora los reporteros les han sorprendido juntos en Madrid (llevando la misma mascarilla) cuando llegaban de viaje en tren. Salieron juntos de la Estación de Atocha pero al percatarse de la presencia de las cámaras decidieron salir por separado. Ella intentó despistar a todos los que la miraban haciendo que cogía un taxi, pero no. Ha seguido andando y hablando por teléfono. ¿Con quién? Con Álvaro, que se ha quedado en la acera haciendo creer a todos que iba a coger un autobús. El jinete llevaba las maletas de los dos y para dar esquinazo a los objetivos y las 'alcachofas' se ha metido en un hotel.

"No, no voy a decir nada de eso, ni voy a hablar de mi separación, ni de Álvaro, ni nada, simplemente yo estoy bien", dice la modelo y empresaria, que conoce a Álvaro desde hace años. "Lo conozco desde hace veinticinco años. ¿Ahora me preguntas si somos amigos?", decía María José Suárez hace días. Ahora... solo silencio

02.10 min Corazón - ¿Están juntos Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez?

Cuando se publicaron las fotografías de República Dominicana saltaron todas las alarmas pues, al parecer, se habrían hecho días antes de anunciar la separación de María José y el empresario Jordi Nieto, con el que tiene un niño de cuatro años. La ruptura se conoció a mediados del mes de junio y las fotos se hicieron a finales de mayo. ¿Casualidad? ¿Fue una escapada de amigos? ¿Fue Álvaro el paño de lágrimas de María José?

La revista Semana ha publicado las fotografías. Semana

Quizá no fue nada de todo esto. María José fue a Cap Cana para celebrar el cumpleaños de Víctor Muñoz, pareja de uno de sus mejores amigos, Rubén Bejarano. Las fotos de Instagram lo demuestran. Pero, a la vez, las fotos de Instagram de Álvaro Muñoz Escasi le sitúan en el mismo sitio y los mismos días que a ella. Aunque, eso sí, se cuidaron mucho de que nos los vieran juntos. En una de las imágenes se ve a todo el grupo invitado al cumpleaños pero no hay ni rastro de Álvaro, salvo que fuera él la persona que hizo la foto.

Por eso la diseñadora intenta 'vestir' de normalidad el asunto. El jinete salir al trote de las preguntas. Pero cada vez son más las voces que afirman que entre ellos hay algo más fluido que lo que quieren reconocer. Un supuesto idilio clandestino que viene de lejos. En el año 2010, cuando María José se separó de Feliciano López, ya se dijo que Escassi había sido paño de lágrimas. En 2014, cuando él estaba con Sonia Ferrer, se dijo que se habían perdido 'por ahí' juntos una noche. "Nada que ver con la realidad, nada, Álvaro y yo somos amigos desde hace muchísimos años y no nos hemos perdido una noche, ni le he visto últimamente".

Y mientras está en duda la deriva que lleva Álvaro en el amor, no hay ninguna con respecto a su exmujer, la empresaria Raquel Bernal, que está enamorada de Javier Tudela, el ex de Makoke y no lo ocultan. Álvaro encuentra en el arte de la seducción y la conquiste una de sus mayores aficiones. María José, recién separada, es libre de hacer y experimentar con lo que y con quién le dé la gana. El cantante Juan Peña, amigo de ambos, opina. "Alvarito es un genio y un máquina. Ellos son amigos de toda la vida y la amistad es muy bonita. Imagino que esta mujer estará pasándolo mal, una ruptura siempre es dolorosa y supongo que lo que querrá es divertirse, salir y entrar con amigos". De ser cierto que son algo más que amigos estaríamos ante uno de los romances del verano, aunque menos jugoso que el presunto romance entre Sara Carbonero y Kiki Morente.