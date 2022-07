Vuelven los Sanfermines y el chupinazo más esperado desde hace dos años tiene como protagonista a un luchador. El exfutbolista Juan Carlos Unzué, quien hace tres años anunció que padecía ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas 4.000 personas en nuestro país y que no tiene cura ni tratamiento. Desde entonces, Unzué ha utilizado la visibilidad que le otorga haber sido un deportista de élite para dar a conocer la enfermedad y reclamar más recursos e investigación. Hoy desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, no solo gritará eso de ¡Viva San Fermín! También dará aliento y fuerza a todos los que, como él, padecen esta enfermedad que es "como una sentencia de muerte".

"En el momento del diagnóstico, cuando el doctor me dijo que tenía ELA, sentí un poco de alivio", confiesa Unzué en la charla que el deportista mantuvo con María Casado desde su casa para Las tres puertas. "Hacía meses, incluso años, que notaba que algo grave estaba pasando en mi cuerpo y cuando por fin tienes el diagnóstico lo que sientes es que ya tienes una certeza", confiesa.

En su caso, desde que la enfermedad comenzó a afectar a su cuerpo hace 4 años, Unzué ha perdido movilidad en todas sus extremidades y utiliza silla de ruedas , pero asegura que lo que intenta cada día es no entregar su cuerpo a la enfermedad demasiado pronto. "Todavía soy capaz de hacer series de 100 o 200 pasos y suelo sumar al final del día unos 1000-12000 pasitos a día de hoy. A partir de ahí, esta limitación ya genera que necesites ayuda para hacer cosas tan esenciales y simples como secarte, como vestirte, cosas que nunca hubieses imaginado que, sobre todo tan pronto, iba a tener necesidad de pedir ayuda", cuenta a la presentadora.

El momento más difícil: contárselo a la familia

Desde que recibió el diagnóstico hasta que sus hijos supieron de su enfermedad pasó casi medio año. El ex deportista necesitó tiempo para asimilar la noticia y quiso buscar una segunda opinión. Tras confirmar la enfermedad al 100%, Unzué y su mujer se lo contaron a sus tres hijos María, Aitor y Jesús. "Sí, ese fue el momento más emotivo porque ellos ya eran conscientes de que a su padre le pasaba algo, que no iba a ser leve, y que era neurodegenerativo", confiesa. "También me preocupaba mucho cómo transmitírselo a mi madre, de 95 años".