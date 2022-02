Antonio Banderas es el primer invitado en querer cruzar ‘Las Tres Puertas’, el programa de entrevistas y charlas que conduce María Casado en La1 de RTVE, junto con otros grandes nombres como el de Nathy Peluso, Mario Alonso Puig, Carmen Posadas y Sara Búho. En su estreno, el actor ejerce de padrino de la mejor de las maneras posibles: con una conversación sincera, sin cortapisas, en la que habla desde el corazón y con la que emociona a los espectadores.

De hecho, el malagueño logra llevar a las lágrimas a la presentadora, quien no puede reprimir sus emociones al escuchar las palabras cargadas de cariño que el protagonista de películas tan recordadas como ‘Desperado’ o ‘La leyenda del Zorro’ le dedica. Antonio Banderas habla de su profesión, de la fama de Hollywood, de su divorcio de Melanie Griffith y de cómo el infarto que sufrió en 2017 le cambió la vida y sus prioridades.

En el momento final de la charla, cuando el intérprete, que en estos momentos está llevando a cabo la obra musical ‘Company’ en su Málaga natal, recibe el agradecimiento por parte de María Casado por su presencia en plató, es él quien la sorprende con un gesto totalmente inesperado.

Sentados el uno frente al otro, cara a cara, María le hace entrega de la llave del programa, un objeto cargado de simbología por hacer referencia a ‘Las tres puertas’ que se cruzan al visitar este espacio, un lugar que invita a las conversaciones relajadas, abiertas, sinceras y muy cercanas.

“Gracias por ayudarme porque te quiero mucho”, le dice ella, a lo que él responde: “Pues anda que yo a ti. Me encanta tener esta llave que va a abrir muchas puertas. Desde luego las que están entre tú y yo llevan abiertas mucho tiempo. Te quiero mucho, ya lo sabes. Te quiero mucho pero sobre todo, me importas. Me importas".

María Casado no puede esconder la emoción que ha sentido en ese momento y, al borde de las lágrimas, agradece sus palabras y le invita a que nos deleite con la actuación que ha preparado a modo de regalo.