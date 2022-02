El estreno de ‘Las tres Puertas’ no puede contar con una mejor madrina musical que Nathy Peluso, una de las artistas internacionales más seguidas en este momento. La argentina, que acaba de estrenar el single ‘Vivir así es morir de amor’, una revisión del clásico de Camilo Sesto que ella ha sabido llevarse a la perfección a su terreno, ha querido ser una de las primeras en pisar el plató del programa que todos los miércoles presentará María Casado en La1 de RTVE.

Nathy Peluso es la clara representación de la mujer de hoy en día: fuerte, con personalidad propia, talentosa y, evidentemente, empoderada. Todo un referente para las nuevas generaciones, quienes la han encumbrado a lo más alto haciéndola ser una de las indispensables en cualquier lista de éxitos del momento.

"Siempre ha sido mi lema, ser natural. Y todo lo que he construido alrededor de mi vida, de mi carrera y en lo personal, he sido sincera y no me ha daod miedo a mostrame como soy" explica y añade que "soy una persona que tiene confianza en lo que hace pero siempre hay cositas que solucionar. Pero para mís siempre es un honor mostrarme como no soy, no por inspirar a nadie porque mi búsqueda no ha sido que me imiten sino ser yo y disfrutar de lo que hago. Y eso es lo más honesto que uno puede hacer".

Una carrera llena de éxito La cantante se sienta a charlar en 'Las tres Puertas' sobre diversos temas aunque la música es su motor. "A veces me canso. Pero si no me dedicara a esto estaría llorando por las esquinas por no poder dedicarme a esto", confiesa con emoción. Y es que, sin duda, Nathy Peluso terminó el año por todo lo alto y este 2022, que acaba de comenzar, va a continuar con la misma dinámica. Sólo hay que ver el apartado de premios en su entrada de Wikipedia para ver lo importante que ha sido 2021 para ella. Por fin le han dado el Grammy Latino al mejor álbum de música alternativa, categoría para la que está nominada también para el Grammy normal que aún no se han celebrado. "Hay que estar muy centrado para saber a dónde hayq ue ir, es la clave del éxito. Todos tenemos una función", le cuenta a María Casado antes de confesar uno de sus mayores miedos: "Me da miedo ser grande un día y darme cuenta de que estuve en piloto automático. Quiero estar en el presente". El trabajo y el esfuerzo son las bases de esta popularidad y éxito alcanzados. Nathy Peluso ha dicho muchas veces que siempre pensó que podía ganar dinero con la música y empezó con esto por pura vocación artística y deseo de expresarse. No ha parado de trabajar y formarse para tener una puesta en escena muy trabajada que es parte de su éxito. Uno de sus grandes sueños es poder participar en el espectáculo del medio tiempo de la 'Superbowl'.



