Nathy Peluso: "El concepto de morir de amor me define mucho"

Que Nathy Peluso es uno de los nombres que más hemos escuchado dentro de la industria discográfica actual no es ninguna novedad. La argentina, que lleva años residiendo en España, ha pasado de cantar en las calles de Madrid a convertirse en una de las artistas estrella de festivales tan emblemáticos como Coachella. Y con motivo del gran auge profesional que ha vivido en los últimos dos años, la intérprete de "Ateo" ha querido hacer balance de todos los cambios por los que ha pasado desde que lanzó Calambre, su álbum estrella.

"Fue una experiencia bastante enriquecedora", confiesa sobre sus comienzos durante una entrevista en CNN. "Sobre todo por la agilidad que tuve que desarrollar dentro de la calidad. Era un reto que luego me hizo tener muchas herramientas para ser letrista. Escribir en verso con rapidez es algo difícil, sobre todo por mantener el juego de lo cotidiano, de la metáfora, del no irse a lo cliché y no usar palabras demasiado azucaradas. A mí me gusta escribir con elegancia", indicaba al respecto.

Después de pasarse un tiempo formándose en plena calle, Peluso adquirió unas competencias que le sirvieron para trabajar sus primeros proyectos discográficos: "Gracias a eso al final terminé rapeando porque me gustaba escribir en verso y las rimas me desembocaron en el hip-hop. Y el hiphop al final terminó por subrayar que era letrista y que podía escribir canciones y las podía cantar y que lo hacía bien".

"Mi voz fue cambiando mientras grababa Calambre" ¿Escribir un álbum en pleno confinamiento? Es posible, y ejemplo de ello fue el resultado de meses de arduo trabajo dentro del equipo de Nathy Peluso. "Mi voz fue cambiando mientras grababa Calambre, mientras lo componía. Hice varios cambios e incluso lo terminé de grabar en medio de la pandemia", explicaba sobre el proceso creativo de su segundo disco de estudio. "Fui aprendiendo mucho a lo largo del tiempo. Encima en esta etapa es como que se aprende muy rápido... así que volqué todo lo que aprendí. También pude trabajar con músicos que admiro, que representan mucho la calidad que yo quería proponer en este álbum y también para defender con respeto todos los géneros con los que me atreví a jugar en Calambre." Precisamente, el hecho de no encasillarse dentro de ningún género concreto ha permitido que Peluso varíe y experimente con un sonido que, aunque siempre es característico, nunca sigue un patrón concreto: "Llevo defendiendo esta filosofía de trabajo desde que empecé a hacer música. Eso fue como mi speech y mi bandera. Y la verdad es que la gente no lo entendía mucho. De hecho, se me llegaba a criticar quizás por no ser de un palo en concreto. Me pone muy feliz ver como esas barreras y limitaciones desaparecen. Que la gente se sienta libre para hacer lo que quiera con la música que para eso está. Es para disfrutarla y aprenderla".