Antonio Banderas, el primero en abrir 'Las tres puertas', con María Casado

'Las tres puertas', el programa de entrevistas de La 1 con María Casado, se ha presentado hoy en el plató del programa, el estudio 6 del Centro de Producción de RTVE Cataluña. Al acto, conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, han participado Ana María Bordas, directora de Originales; Oriol Nolis, director de RTVE Cataluña, y María Casado, directora y presentadora de 'Las tres puertas'.

En la presentación, Oriol Nolis ha destacado la importancia de volver a "tener un prime time hecho desde Sant Cugat”. “Como centro de producción es algo que nos llena de orgullo, y que esté presentado por María, compañera y amiga, todavía nos alegra más”, ha destacado.

Por su parte, Ana María Bordas ha recalcado que esta nueva etapa la intención es "crear nuevos formatos que además de entretener, aporten valor social y conseguir que todos los contenidos de RTVE tengan un sello reconocible y de calidad”. Ana María Bordas ha destacado que 'Las tres puertas' encajaba con ello y que María Casado era la persona idónea porque tiene "un don, sabe llevar a los personajes, guiarlos, darles tranquilidad, sacar las experiencias sin ser ella la protagonista.

María Casado ha destacado el papel fundamental que el Archivo de RTVE tendrá en el programa. “La idea de recuperar a personajes que ya no están, y que desgraciadamente no van a poder estar en 'Las tres puertas', pero nos apetece que esa alma nos acompañe durante las noches y ver cómo eran esas entrevistas", ha explicado.

‘Las tres puertas’

La 1 estrena este miércoles 'Las tres puertas' con Antonio Banderas como primer invitado. María Casado también conversará con la escritora Carmen Posadas, el doctor Mario Alonso Puig y contará con las actuaciones de la cantante Nathy Peluso y la poeta Sara Búho.

'Las tres puertas' planteará cada semana charlas sinceras con varios invitados. Personas que sean marca España y también personajes internacionales de diferentes disciplinas. Entre otros, cruzarán próximamente 'Las tres puertas', Gloria Trevi, Mario Vargas Llosa, Jorge Lorenzo, Laura Rojas Marcos, Carmen Machi, José Sacristán e Iñaki Gabilondo.

Realizado en directo desde el Estudio 6 de Sant Cugat los elementos escénicos vestirán el plató cada semana de forma distinta con un paisaje evocador y vivencial. En el primer programa, como no podía ser de otra forma, habrá tres puertas que generan un conjunto de habitaciones de luz y tul. El diseño es el reflejo de un viaje que empieza, aparentemente simple, pero con varias capas de profundidad. Contará además con un espacio para las actuaciones musicales en directo y el Archivo de RTVE será un elemento destacado.

Frente a una multitud de perfiles sociales y avatares virtuales que nos invaden, el espacio quiere recuperar el valor de la conversación en persona, "la televisión de la palabra" como la define María Casado, con preguntas tranquilas a respuestas tranquilas y evocando aquellos programas clásicos de TVE que han sido escuela de grandes profesionales como Mercedes Milà, Julia Otero, Pedro Ruiz, el Loco de la Colina, o Ángel Casas, y de referentes internacionales como 'The Oprah Conversation', 'My next guest', con David Letterman o 'Pretend it´s a city', con Martin Scorsese y Fran Lebowitz.

El nombre del programa responde a las tres puertas o filtros de Sócrates, las tres preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo: ¿es verdad?, ¿es bueno?, ¿aporta algo? En el programa, atravesar esas tres puertas será imprescindible para darle el verdadero valor a la palabra.