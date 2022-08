Antonio Banderas da "gracias a Dios" por su ataque al corazón

Antonio Banderas presenta el musical 'A chorus line' en Madrid. Su proyecto teatral estará disponible por temporada limitada en el Teatro Calderón de la capital desde el viernes 8 de octubre y su director, Banderas, pretende llevarlo hasta Nueva York. Durante la presentación de este musical el actor malagueño ha hablado de lo que para él supone alejarse de los focos del cine para adentrarse en el mundo del teatro. "Este show me hace volver a mis raíces y lo hace en un momento muy especial en mi vida", ha asegurado. Después del infarto que sufrió en 2017, Antonio Banderas ha cambiado por completo su forma de ver el mundo: "Es por unas razones físicas y de salud que de repente me abren los ojos y me planteo que es lo que quiero hacer", añade.

Antonio Banderas agradece su infarto

Sufrir una enfermedad es algo que le cambia la vida a muchas personas. Pero estar al borde de la muerte provoca que el ser humano se replantee por completo su existencia en el universo. Es lo que le ocurrió a Antonio Banderas al sufrir un ataque al corazón en 2017 primero y, más tarde, con la pandemia de la COVID-19. Tras unos años turbulentos en su condición de salud, el actor malagueño solo quiere vivir de lo que le gusta hacer: "Todas las otras cosas que he hecho en Hollywood... Eso ya lo he hecho. He estado allí, lo he visitado, me lo he pasado muy bien y han pasado muchas cosas que me han permitido hacer lo que estoy haciendo ahora", asegura. Sobre el infarto, asegura que le cambió la vida y da las "gracias a Dios" por haber vivido todo en el orden en el que lo ha hecho: "Probablemente es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. El ataque al corazón me enseñó a vivir de una manera mucho más sana y eficiente", asegura.

02.18 min Corazón - Antonio Banderas prepara su musical

La visión de Antonio Banderas sobre el arte y la vida llega después de todas las experiencias que ha vivido a lo largo de los años, especialmente estas últimas que tienen que ver con la salud, lo que ha provocado que sienta más interés por lo efímero. De hecho, el actor no comprende el desasosiego de la sociedad por grabar vídeos constantemente para las redes sociales: "Parece que las cosas que no están grabadas no existen. El selfi y el narcisismo se lo lleva todo. Estamos todo el día haciéndonos fotos", dice. Por eso mismo, en el teatro es donde ha encontrado refugio: "Creo que ahora, el teatro tiene muchas más razones de vivir que antes. Es un arte efímero que solamente permanece en el recuerdo. Crece dentro de ti y es fabuloso", asegura.

Asistieron juntos al Festival de Cine de San Sebastián de 2021 GTRES

Antonio Banderas ficha a su hija Stella del Carmen para el musical. Con ella comparte este refugio después de un distanciamiento entre padre e hija durante años a causa de la pandemia del coronavirus, ha podido reunirse en septiembre con su padre. Junto a él acudió al Festival de Cine de San Sebastián de 2021 y ambos dejaron ver la enorme complicidad que les une. Padre e hija trabajarán codo con codo en el musical 'A chorus line', ya que el actor malagueño le ha abierto las puertas como ayudante de dirección de este proyecto, que cada vez es más especial para él. "Que del teatro no quede constancia, que no esté grabado, que lo lleves pegado a tu cuerpo y recuerdes esas pequeñas cosas para mí es algo muy importante", zanja.