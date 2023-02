¿Por qué es bueno hacer deporte?¿Son buenas las bebidas energéticas?¿Por qué debemos alimentarnos bien?

En el programa de A golpe de bit -disponible en RTVE Play Radio- Iván Amaya, entrenador del Juvenil A del Rayo Vallecano y ex jugador del Atlético de Madrid, Pablo del Barrio, entrenador personal y fundador de 'Take it healthy', y Sari Arponen, doctora en ciencias biomédicas por la U.C.M. y médico internista, nos explican las claves para cuidarnos a través del deporte y la alimentación. ¡Toma nota de estos consejos!

1.Evita las bebidas energéticas Aunque pueda parecer una simple bebida, este tipo de refresco es uno de los productos alimenticios más perjudiciales del mercado. Desde unos ingredientes desconocidos hasta la excesiva excitación que generan, especialmente en niños, este inocente trago supone un gran daño para nuestra microbiota. ¿El motivo? Sus múltiples endulzantes, ya que estos se encargan de destruir nuestros microorganismos benévolos.

2.Cuida tu intestino para cuidar tu cerebro El intestino y el cerebro están conectados por lo que se envían señales entre sí, y al igual que la mente transmite estrés a nuestro intestino, una microbiota no saludable puede enviar señales a nuestro cerebro que se transforman, incluso, en depresiones.

3.Practica deporte Si hablamos de cuál es la mayor ventaja del ejercicio físico diríamos que es la sensación de bienestar que nos genera junto a las diferentes adaptaciones a nivel estructural y muscular que produce en nosotros. También ayuda a establecer conexiones neuronales y desarrollar zonas de nuestra mente como el hipocampo, favoreciendo la memoria y la inteligencia. Practicar deporte y comer bien nos hace más listos GETTY

4.Toma el sol Pasar tiempo al aire libre es indispensable para las personas ya que el contacto con la luz solar nos hace generar vitamina D, fundamental para nuestro organismo. Por ello, hacer ejercicio en exteriores no solo nos da los beneficios del deporte, sino que además fortalece nuestro sistema inmunitario. Aunque, importante, con 15 o 20 minutos de exposición solar es suficiente, por lo que recuerda protegerte con cremas solares, sombreros o gafas para evitar lesiones o manchas en la piel.