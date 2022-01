Consejos para cuidar tu microbiota

Hablar de la microbiota está de moda. Y es lógico porque es un campo apasionante sobre el que se está investigando muchísimo. Aún nos quedan muchas cosas por saber, muchas respuestas por encontrar y mucho que investigar, pero en lo básico hay bastante consenso. Hay alimentos que sabemos que no favorecen tener una microbiota sana y otros que sí.



¡Pero ojo! Esto son consejos generales: si tienes una patología digestiva, el consejo nutricional deberá adaptarse a dicha patología y eso tiene que evaluarlo y pautarlo una dietista-nutricionista. Hay alimentos que aunque sí gusten a nuestras bacterias intestinales, pueden estar restringidos en algunas patologías, o formar parte de períodos de eliminación de algunas estrategias dietéticas muy usadas en digestivo como es la dieta baja en Fodmaps. Así que no hagas experimentos por tu cuenta y déjate tratar por profesionales.



¿Que aún no sabes qué es la microbiota? Es lo que antes se llamaba “flora intestinal” (término hoy en desuso): todo el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro sistema digestivo y nos ayudan a digerir los alimentos, a eliminar tóxicos, a extraer determinados compuestos de nuestra dieta, a protegernos de patógenos… vamos, que es pluriempleada y debería cotizar a la Seguridad Social.

No sé si te habrás dado cuenta ya, pero al final, lo que le gusta a tu microbiota es que comas sano : muchas verduras, frutas y legumbres, pocos ultraprocesados y poco o nada de alcohol. ¡Si es que no repetimos más que el ajo! Por cierto, el ajo les encanta a nuestros habitantes intestinales.

Alguien no está cuidando su microbiota.../'El Bebedor', Francisco de Goya (1777) Museo Nacional del Prado

Cosas que no le gustan

Tomar suplementos de probióticos

Parece una idea genial: ¡vamos a meter a todos esos microorganismos majos en cápsulas, nos las tomamos, y a vivir la vida con una microbiota feliz! Ojalá pudiéramos hacer eso.

Es verdad que los suplementos de probióticos pueden ser una gran ayuda en momentos determinados o ante algunas patologías. Pero sólo si sabes qué cepas hay que dar, en qué momento y en qué cantidad. Si no, pueden pasar dos cosas: que no consigamos absolutamente nada por estar tomando un probiótico que lleve “poca cantidad” o que no sea el que necesitamos, o que tomemos uno inadecuado para nuestro problema y lejos de producirnos alivio o mejoría, nos lo empeore. Y creedme, es algo que vivimos con frecuencia en las consultas de nutrición.

Así que mejor dejar que sea una profesional quien te aconseje para tu caso concreto.