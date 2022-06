De San Vicente de la Barquera a Badalona: David Bustamante entraba al cuadrilátero para pelear en una velada de boxeo organizada por Ibai Llanos. Entró con una de sus canciones de fondo, como una auténtica estrella, a 'La Velada del Año II', el evento que busca al mejor streamer boxeador y que celebró su segunda edición. Al otro lado del ring estaba él. El hombre de los mil nombres y personalidades. El hombre que ya había ganado la anterior Velada del Año: Míster Jägger. Ambos protagonizaron la pelea estelar de la noche y el streamer más loco de Internet midió su fuerza con el cantante en dos asaltos. No fueron los únicos en empezar por todo lo alto su combate, otros ocho streamers compitieron por llevarse el cinturón de campeón...

¿Quiénes son los ganadores de 'La Velada del Año II'?

¿Ibai Llanos podría ser el nuevo Buenafuente? Con tan solo 27 años ha traspasado la frontera de los videojuegos y nos ha acostumbrado a la realización de diversos formatos de entretenimiento a través de su canal de Twitch. Ha hecho todo tipo de concursos y parece que ha dado con una mina de oro: 'La Velada del Año'. En su segunda edición, Ibai Llanos consiguió batir todos los récord de Twitch, llegando a tener hasta 3 356 074 millones de espectadores en el minuto de oro, a las 21.02 horas.

“2.4 millones de media



3.3 millones de pico.



Récord histórico de Twitch, y no lo siento un récord mío, esto es un récord de la comunidad España-LATAM. Yo hoy era uno más.



Gracias a todos los creadores y artistas por venir y haber hecho HISTORIA. https://t.co/qSLNh45SVl“ — Ibai (@IbaiLlanos) June 25, 2022

Durante estos meses de atrás, el streamer vasco anunciaba poco a poco a los concursantes de 'La Velada del Año II': Carola, Spursito, Arigameplay, Paracetamor, Viruzz, Momo, Luzu, Lolito, Míster Jägger y Jaime Lorente. Sin embargo, hace un mes se supo que el actor no podría participar y fue sustituido por David Bustamante. El hype del público fue en aumento contando las horas, minutos y segundos de poder ver a estos famosos subidos en un ring de boxeo para pelear a puñetazo limpio.

Primero fue el turno de Carola y Spursito, que empezaron tanteando el terreno hasta que Spursito ganó el combate. A este combate les siguió el de las dos mujeres protagonistas de la noche: Arigameplay y Paracetamor. Ambas supieron dar un buen espectáculo y se habían entrenado estos meses para darlo todo. La victoria fue para Ari. Entonces llegó la pelea más cruenta de la noche: Viruzz contra Momo, donde este último acabó derrotado y con sangre en la cara. Después se enfrentaron Luzu y Lolito en el combate más corto de la noche debido a una lesión en la pierna de Luzu, que tuvo que retirarse.

Mientras, artistas como Rels B, Nicki Nicole, Duki y Bizarrap pusieron música al evento entre combate y combate. Hasta que llegó la gran pelea estelar entre Míster Jägger y David Bustamante. Ambos repartieron golpes sin piedad y aguantaron los golpes que ambos se propinaban. Sin embargo el cantante, que empezó a practicar boxeo con 15 años, no pudo parar a la furia madrileña de Jägger.

En seis minutos David Bustamante perdió por un KO técnico: le faltaba oxígeno para poder continuar dentro del ring: "Perdonadme a los que he defraudado, lo he dado todo", dijo antes de despedirse. "Jägger es un rival increíble y está muy en forma. Se notan los años y los meses de preparación. Solo espero que valoren que con 40 años, me preparo en cuatro semanas y tengo el valor de plantarme al lado de esta torre dándolo todo", zanjó. La expectación por este combate era tal que incluso un anónimo se coló en el ring.

Los mejores creadores de contenido estaban allí: Auronplay conjuntado con su pareja Biyin, TheGrefG con su novia, El Rubius y cómo no, el organizador del evento, Ibai Llanos, quien con esta velada rompió todos los récords de Twitch: fue el directo más visto de la historia de la plataforma con hasta tres millones de espectadores. Además, asistieron estrellas internacionales como Bad Bunny o Skrillex, algo que el propio Ibai comentó durante la velada atónito por la magnitud que había tomado el evento: "Lo que más me emociona es que es un evento donde toda la comunidad hispanohablante hemos estado más unidos que nunca. Gracias a todo el mundo y enhorabuena a todas las personas que trabajan tras las cámaras", ha dicho Ibai en sus redes sociales.

Bustamante lo tenía muy difícil, así lo vimos irse del evento, con la ropa de boxeador todavía puesta. Tuvo menos tiempo de preparación que el resto de boxeadores ya que su participación se decidió un mes antes de la competición y enfrente tenía al hombre que ganó la velada del año pasado. El combate más esperado duró poco pero el cantante y el imparable Jägger hicieron disfrutar a los presentes. Así es cómo la 'princesita' Míster Jägger volvió a hacerse con el cinturón de campeón de 'La Velada de la Noche' de Ibai Llanos por segundo año consecutivo... Y como se suele decir, no hay dos sin tres. Míster Jägger busca rival para el año que viene. ¿Alguien se atreve?