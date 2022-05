David Bustamante demuestra que es un todo terreno y se mete de lleno en el mundo ‘gamer’ de la mano de Ibai Llanos. El cantante se subirá a un ring de boxeo para enfrentarse contra un streamer en el evento ‘La velada del año II’ organizado por Ibai. Se retransmitirá en directo y gratis a través de Twitch el próximo 25 de junio.

David Bustamante se enfrentará a Míster Jagger, un conocido creador de contenido que cuenta con millones de seguidores en sus plataformas. Ambos protagonizan el combate principal de una velada en la que actuarán algunos artistas de talla mundial como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole y Rels B.

Vamos, un despliegue por todo lo alto, al que David Bustamante se ha apuntado a última hora por la baja imprevista de Jaime Lorente. Desde un principio, el actor iba a ser el contrincante de Míster Jagger, pero por problemas de agenda, ha tenido que retirarse. Ahora Bustamante ocupa su plaza en el combate principal de la noche, ante un contrincante que fue la estrella el año pasado en este mismo evento.

Además de Bustamante vs Jagger, se celebrarán otros 4 combates entre youtubers y creadores de contenido. Se podrá ver a través de Twitch, y también han abierto el cupo de entradas para presenciarlo todo en directo desde el Pabellón Olímpico de Barcelona.

Nueva aventura para Bustamante

No es de extrañar que Bustamante ni se lo haya pensado a la hora de apuntarse a esta nueva aventura. Es el segundo evento de este tipo que organiza Ibai Llanos, y el primero fue todo un éxito. Se celebró en mayo de 2021, y la audiencia de la velada tuvo un pico máximo de más de 1,5 millones de espectadores. Un auténtico hito para Twitch. Bustamante no pierde la oportunidad de probar en este ‘nuevo mundo’ y no ha tardado en meterle ‘beef’ a su próxima rival. Es decir, retarle y vacilarle públicamente.

“Ya estoy preparado para la velada 2 de @IbaiLlanos.

Hínchate a brócoli @MisterJagger_ anda, que te va a hacer falta ��“ — Bustamante (@David_Busta) May 18, 2022

Con su próxima pelea, Bustamante se pone de nuevo en el ojo mediático después de su gran paso por MasterChef Celebrity 6. Lo que no sabemos es si le pasará factura físicamente y tendrá que dejar al lado sus funciones en Ghost, el musical que protagoniza.