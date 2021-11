David Bustamante, además de ser cantante y también ha sorprendido a su fans con su s últimos trabajos como actor. Tras su debut en el musical de 'Ghost' como protagonista, sigue apostando por el mundo de la interpretación y ha hecho de sí mismo en el capítulo 4, "Autocontrol", de la nueva temporada de 'HIT', la ficción educativa de TVE. El cántabro es una caja de sorpresas, y es que todos estos proyectos los grabó mientras concursaba como aspirante de la sexta edición de 'MasterChef Celebrity'.

El artista de San Vicente de la Barquera empezó su carrera televisiva hace 20 años con el estreno de la primera edición de Operación Triunfo y desde entonces no ha dejado de trabajar. No es la primera vez que pone los pies en un rodaje. Lo vimos en Amar es para siempre, serie en la que puso su voz a la cabecera. Además, estuvo en Bailando con las estrellas donde conoció a su actual pareja, Yana Olina, y un largo etc de programas en los que ha participado como concursante, colaborador o jurado.

El padre biológico de Chelo

El cantante no se ha metido en la piel de ningún personaje ficticio porque se ha interpretado a sí mismo. Sin embargo, no por ello le ha resultado más fácil. David Bustamante cuenta en exclusiva para RTVE Digital que "fue divertidísimo, pero también mucho más difícil de lo que pensaba". Y explica: "Cuando me lo propusieron me pareció sencillo porque al ser mi primera ficción, parece que hacer de ti mismo da más margen para improvisar. Pero la interpretación, aprender los guiones...sí que me supuso un gran esfuerzo".

Chelo, interpretada por Alba Del Ángel, ha sido la protagonista de esta historia. Es una joven ambiciosa y todoterreno que asegura entre su grupo de amigos que su madre tuvo un idilio con David Bustamante, y fruto de ese romance nació ella. Cree que su padre biológico es el cantante y no ha parado hasta que se ha puesto en contacto con él. "Tanto el director como los actores, que son todos chavales estupendos y grandes intérpretes, como el resto del equipo me ayudaron un montón y me lo hicieron mucho más sencillo. En definitiva, me encantó la experiencia y repetiría sin dudarlo", explica el cantante.

Sobre si ha vivido una experiencia del estilo, el cantante confiesa entre risas que no. "Me han pasado muchas cosas divertidas con fans, pero que se crean hijos míos no, la verdad ¡Todavía soy muy joven!".