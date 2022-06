De San Vicente de la Barquera a Badalona: David Bustamante entró al ring de boxeo para pelear a puñetazo limpio en 'La Velada del Año II' organizada por Ibai Llanos. Lo hizo con u último single de fondo, como una auténtica estrella. Al otro lado del cuadrilátero le estaba esperando el streamer más loco. El hombre de las mil caras y, ahora, de los mil puletazos: Míster Jägger. Todo el mundo estaba esperando a ver el combate más estelar de la noche, que duró dos asaltos. En seis minutos el cantante se rindió ante el streamer por falta de oxígeno: KO técnico para el cántabro. Tras la segunda victoria consecutiva de Míster Jägger, las redes no se resistieron a la tentación de rescatar grandes momentos del combate entre ambos y cómo no... ¡hacer grandes memes de ello!

David Bustamante vs. Míster Jägger: los mejores memes de 'La Velada del Año II'

¿Por qué Ibai Llanos organiza una velada de boxeo y qué pinta ahí David Bustamante? Es la pregunta que todo el mundo se hacía 24 horas antes de dar comienzo el combate. La respuesta es sencilla: un show de puro entretenimiento que busca al mejor streamer boxeador. En su segunda edición iba a contar con Jaime Lorente, pero un mes antes del evento el actor anunció que no podría acudir y David Bustamante se apuntó sin dudarlo. Lleva practicando boxeo desde los 15 años y quería demostrarlo en su primer combate real. Cuando se supo del encuentro, algunos vacilaron con otro combate que les gustaría ver...

“muy guay Jagger vs Bustamante pero yo quería esto pic.twitter.com/ZOiaz4FH1W“ — Marcos (@mcas222) June 25, 2022

El día anterior, Bustamante y Míster Jägger cantaron juntos "Dos hombres y un destino", tema famoso del cantante que interpretó en su día en un ring de boxeo junto a su compañero fallecido de OT, Álex Casademunt. Después ambos posaron uno frente al otro para anotar su altura y su peso.

“Me dicen hace 10 años que el youtuber chalao al que veo grabar vídeos vestido de oveja judía se iba a dar de hostias con Bustamante y no sé ni cómo reaccionaría. https://t.co/MSYvFRpGPt“ — Un muchacho (@AlexSegurola) June 24, 2022

Nada más empezar el combate David Bustamante y Míster Jägger lo dieron todo y repartieron golpes sin piedad. Aguantaron los golpes hasta que el cantante tuvo falta de oxígeno. Durante esos seis minutos, tres millones de espectadores estaban en vilo frente al canal de Twitch de Ibai Llanos. Mientras otros ya soltaban los primeros memes. En uno cogieron una imagen de Auronplay, que asistió al evento, con cara incrédula. En otro, un usuario junta en un supermercado una botella de Jägermeister y una de las colonias de Bustamante como si estuvieran combatiendo.

“Yo viendo la paliza de Jagger a Bustamante#laveladadelano2 pic.twitter.com/I1TQHQStfx“ — Carlitos17 (@Carlos94522455) June 25, 2022

"Perdonadme a los que he defraudado, lo he dado todo", dijo el cantante tras su retirada por KO técnico. Lo tenía muy difícil, así lo vimos irse del evento, con la ropa de boxeador todavía puesta. Tuvo menos tiempo de preparación que el resto de boxeadores ya que su participación se decidió un mes antes de la competición y enfrente tenía al hombre que ganó la velada del año pasado. "Jägger es un rival increíble y está muy en forma. Se notan los años y los meses de preparación. Solo espero que valoren que con 40 años, me preparo en cuatro semanas y tengo el valor de plantarme al lado de esta torre dándolo todo", zanjó antes de despedirse del cuadrilátero.

Tras la pelea, algunos usuarios compartieron el vídeo de un padre jugando con gafas de realidad virtual al que se le acerca un niño que termina recibiendo un puñetazo por error.

“Bustamante vs Jagger, resumen del combate : pic.twitter.com/QbuRnW5Nz1“ — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) June 26, 2022

Pero si hay un meme que haya gustado de verdad, ese es el del abrazo final entre David Bustamante y Míster Jägger. Un usuario aprovechó la letra de la canción "Devuélveme la vida" del artista para dar a conocer lo que este le habría susurrado al oído al streamer: "Devuélveme la vida que me las quitao, que me las quitao, que me las quitao. Devuélveme la vida que me las robao, que me las robao". Las redes nunca dejarán de sorprendernos y sacarnos una sonrisa.