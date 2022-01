Desde el Palau de la Música Catalana de Barcelona y con TheGrefg como director de orquesta. Así se iniciaron los premios ESLAND, organizados por el mencionado streamer, con el objetivo de reconocer el trabajo de los creadores de contenido de España, América Latina y Andorra. Bajo el lema "Tierra de Creadores", el evento tuvo como invitados a Papi Gavi, Cristinini o al propio Ibai Llanos, que se convirtió en uno de los triunfadores de la noche al alzarse con tres galardones dentro de las 17 categorías estipuladas en la ceremonia.

“Muchísimas gracias @TheGrefg por organizar este evento que ha sido 11/10.



Enhorabuena a todos los nominados/ganadores y gracias a los que veis este tipo de iniciativas.



2022 vamos a por ti hijo de perra. pic.twitter.com/brDbJTj47P“ — Ibai (@IbaiLlanos) January 18, 2022

La transmisión, como no podía ser de otra manera, se emitió a través del canal de Twitch del organizador. En este caso, fue TheGrefg el encargado de congregar a miles de personas que no quisieron perder detalle al primer evento de estas características de 2022. "El proyecto más importante de mi vida se ha hecho realidad", explicaba el streamer en sus redes sociales. "No puedo estar más feliz y emocionado por el resultado. Más de 1.000.000 de personas y la comunidad hispanohablante unida. Gracias a todos", concluía en un mensaje que rápidamente se hizo con multitud de comentarios alabando su hazaña.

Aunque Ibai se alzó con los premios a Mejor Streamer del Año, Mejor Evento por "La velada del año" y Fail del Año por su viral momento junto a Rosalía y Rauw Alejandro en Los40 Music Awards, lo cierto es que a nadie le sorprendió que se erigiera como el mejor en una de las categorías más relevantes de la noche. De hecho, TheGrefg quiso aclarar la mecánica de votación: el 50% de los votos llegó a través de la comunidad; el otro 50% estuvo a cargo de creadores de contenido y matizó que más de medio millón de cuentas de Twitch fueron partícipes de la elección. Un proceso transparente que quiso dejar claro desde que dio comienzo la esperada gala.

“Pues felicitar a @TheGrefg por el eventazo y agradecer la invitación aunque no haya podido ir porque me da miedo el covid y salir de casa antes de las 17:00“ — Ander Cortés (@andercortes) January 17, 2022