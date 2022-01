Después de verlo triunfar durante la retransmisión de las Campanadas en plena Puerta del Sol y con Ramón García como acompañante, Ibai Llanos sigue dando de que hablar en los primeros días de 2022. El motivo no es otro que el viral discurso que lanzó durante uno de sus directos en Twitch. El mensaje iba dirigido a los estudiantes que afrontan enero con los míticos exámenes del regreso a las clases, pero sus palabras fueron aplaudidas por multitud de seguidores que recalcaron la importancia de trasladar un argumento como el que explicó el streamer y que también quiso dejar publicado en su perfil de Twitter.

"Un mensaje motivacional para todos los que estáis estudiando y ahora mismo estáis un poco en la mierda", comenzaba explicando ante la súplica de uno de sus seguidores, que pedía a través del chat algo de motivación para ponerse a estudiar. "Hasta el ingeniero más listo del mundo ha suspendido. Hasta el doctor más listo del mundo ha suspendido. Hasta yo, probablemente una de las personas más carismáticas en la historia de la humanidad, he suspendido", continuaba convencido.

"A nadie le gusta suspender, claro que hay que estudiar ", continuaba. "Claro que hay que aprobar, y más si te mola la carrera. Pero si pasa, por diferentes circunstancias que pueden ocurrir, efectivamente hay que afrontar lo que hemos hecho. Y no se acaba el mundo . A tu padre lo conozco, suspendía muchas. Sí, le pillé, en primero de bachiller comenzó a probar cosas que no debía. Y suspendía varias. Que no vaya de flipado tampoco ", concluía en tono de humor al hacer referencia al complicado momento que sufren los estudiantes tras desvelar una mala nota.

"El suspenso es habitual. El suspenso es algo que pasa . Lo que tenemos que hacer es poner esfuerzo en no repetir los suspensos de manera consecutiva. Y si nos ha ido tan mal como para tener que recuperar, recuperarlos", indicaba en su relato antes de poner un ejemplo ilustrativo de la situación. "Pongámonos en el supuesto en el que usted, paciente que me está escuchando, se ha esforzado, ha estudiado, y por lo que sea ha acabado suspendiendo. ¿ Alguien me puede decir qué c*jones pasa por repetir o por suspender ?", lanzaba al aire para invitar a la reflexión de sus espectadores. "¿Alguien puede decírmelo?", repetía.

"Nadie debería decirnos cómo sobrellevar la tristeza"

Aunque 2021 fue uno de los mejores momentos en la carrera profesional de Ibai, el streamer no perdió la oportunidad de compartir con sus seguidores que independientemente de ello, la salud mental también puede jugarnos malas pasadas. Y lo importante: no está mal admitirlo. "Mi gente, ¿qué tal? Nada, me pasaba por aquí para deciros que hoy no habrá directo porque estoy teniendo unos días de mierda, la verdad. Vuelvo a estar en ese ciclo de dormir muy poco y levantarme como a las 7 de la mañana sin tener que madrugar porque mi mente no puede dormir más. Pasé por esto el verano pasado y me da como un poco de miedo volver a caer en lo mismo. Simplemente eso, no sé si mañana haré directo o no, todo depende de cómo me encuentre. Pero aquí estamos, tirando hacia delante y a ver si dentro de poquito podemos estar ready otra vez", explicaba a través de sus stories a principios de verano.

"He visto algún comentario que me decía “joder Ibai, si estás mal... ¿por qué haces directo?”. Bueno, lo primero es que he leído a mucha gente absolutamente estúpida que te dice cómo tienes que estar triste", argumentaba en aquel momento. "Creo que es absurdo porque cuando a una persona le pasa una desgracia lo que tienes que hacer es mandarle ánimos y no preguntarse por qué no está llorando todo el día. Cada uno gestiona la tristeza como buenamente puede. Para mí hacer directos me sirve de autoterapia porque sirve para que mi mente no esté pensando constantemente en mierda pura y me permite salir del pozo en el que te puedes meter. Por eso hacer directo durante una hora me permite evadirme del pozo de mierda que es quedarte en tu habitación".

“Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor.“ — Ibai (@IbaiLlanos) June 1, 2021

Para finalizar, el vasco quiso dejar clara su posición respecto al malestar psicológico que sintió durante esos días de junio: "Está bien tener tiempo para ti, pensar, pasear, hablarlo con tus colegas, llorar si es necesario, desahogarte… En fin, todo lo que está bien cuando uno está jodido, pero creo que no debemos juzgar a lo que hace la gente para sobrellevar la tristeza. Habrá quien le guste jugar a LOL o echarse un FIFA porque de esa manera evita pensar constantemente en lo mismo. Para mí es lo más importante cuando uno está jodido: intentar de alguna manera salir adelante poco a poco, porque no te queda otra. No te puedes quedar llorando toda la vida en tu habitación, pero ni yo ni nadie. Simplemente eso, que tengáis un feliz día y suerte en los exámenes", concluía.