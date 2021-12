Es posible que te hayas topado con fragmentos del Rewind Hispano 2021 en redes, y no es para menos. Esta producción cinematográfica, dirigida por el creador de contenido Alecmolon y el equipo de DHC Films, han logrado colocar el vídeo en el primer puesto de las tendencias de YouTube con un total de siete millones de reproducciones en las primeras 12 horas tras su lanzamiento. A escasos días de terminar el año, varios youtubers y streamers no han perdido la oportunidad de aportar su granito de arena y participar en uno de los eventos más aclamados y esperados del año: lo mejor de las redes que ha dejado la comunidad hispana en los últimos 12 meses.

El vídeo arranca haciendo una reproducción del viral reto de El juego del calamar, Luz verde luz roja, para pasar acto seguido a una pequeña batalla entre Mnak y Gazir para el especial Rewind Hispano. Pero tampoco ha pasado por alto algunas de las principales polémicas entre youtubers e influencers como es su traslado a Andorra. Tras las críticas recibidas hacia El Rubius por hacer oficial su traslado al país vecino, Alecmolon trasladó aquel momento a un divertido partido de baloncesto entre españoles y andorranos cuya victoria se saldó a favor de quienes pagan tributos en España.

"Después de cuatro meses de duro trabajo, aquí tenéis mi Rewind Hispano 2021", comenzaba explicando su creador. "Sin ninguna duda, el vídeo que más esfuerzo, ilusión y ganas le hemos puesto todos. Demostrando una vez más lo grande y poderosa que es nuestra comunidad hispanohablante. Gracias por hacer esto posible", redactaba en la descripción del propio vídeo, cuyo objetivo es superar los cinco millones de likes.

Ibai, Piqué y Messi, los grandes protagonistas

Con unos 100.000 euros de presupuesto, el viral vídeo ha sido financiado por nombres tan reconocidos como The Grefg, El Xokas, Paula Gonu, DJMario, Knekro, Rubius o Ibai Llanos. Fue este último quien acaparó más de una escena de los 17 minutos que abarca el resumen del año, donde han aparecido rostros como los de los futbolistas Leo Messi, Kun Agüero o Gerard Piqué.

Pero ellos no fueron los únicos en hacer su particular cameo. Diego (La Isla de las Tentaciones) apareció para volver a mencionar su mítica frase y poner en relevancia lo mucho que ha calado entre nosotros la serie Vikingos; eventos como La velada del año, Tortillaland o el Mundial de Globos también poseen su guiño durante el Rewind y sí, Josep Pedrerol no podía faltar para poner su toque de humor entre escena y escena.

Al final del vídeo, Alecmolon quiso recordar a todas aquellas personas que perdieron la vida durante 2021 para rendirles un emotivo tributo. Además, el streamer dejó claros todos aquellos compañeros que han financiado un vídeo que, como reto, se ha propuesto superar los cinco millones de likes y marcar un récord durante el mes de diciembre. ¿Lo conseguirán de aquí a que termine el año?

Lista completa de creadores de contenido que financiaron el vídeo: The Grefg, El Xokas, Spursito, Ari Gameplays, DJMario, Roblei, Paula Gonu, Míster Jägger, Ibai, El Rubius, IlloJuan, Juansguarnizo, Lolito Fdez, Fernanfloo, Beniju, Nexxuz, Staryuuki, Jordi Wild, Alexby, Ded, Aroyitt, Knekro, Bytarifa, Bobicraft y Elrichmc.