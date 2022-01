(Música)

¡Aitana, Aitana!

Cada vez que subo al escenario, siempre la misma sensación,

los mismos nervios, los mismos miedos...

Está a punto de empezar.

Hemos puesto toda la ilusión en crear un espectáculo

para que sea una noche muy especial.

Solo espero que salga todo bien.

(Música)

(Aplausos)

# Una lágrima que cae,

# una sensación # que hay que disimular

# porque aunque lo sé y lo sabes

# nunca fui capaz de hablar.

# Yo sé que fuiste tú,

# el que te fuiste tú,

# y si Madrid se queda sola, # eso lo hiciste tú,

# y no me importa # si vas a llamarme,

# yo quiero besarte, # besarte y besarte,

# Ey. No sé qué pasará en Berlín,

# si esto va a ser el fin,

# pero me jode más # tener que esperarte.

# ¿Qué pasará en Berlín # si tú no estás aquí?

# Tal vez si vuelves, # no seré la de antes.

# Yo sé que fuiste tú,

# el que te fuiste tú,

# Y si Madrid se queda sola, # eso lo hiciste tú,

# Y no me importa # si vas a llamarme,

# yo quiero besarte, # besarte y besarte.

# Oh, oh, oh, besarte y besarte,

# y ahora me jode más # tener que esperarte.

# Oh, oh, oh, besarte y besarte,

# y ahora me jode más # tener que olvidarte.

# Dicen que amor de lejos, # felices los cuatro,

# si estás con alguien # pienso a cada rato,

# y no son celos, # ponte en mis zapatos,

# ¿cómo nos damos besos por un iPhone?

# No, sé que no servirá de nada # y lo siento yo,

# Si te vas a ir, vete,

# por favor, # que tanta espera está peor.

# No sé qué pasará en Berlín, # si esto va a ser el fin,

# pero me jode # más tener que esperarte.

# ¿Qué pasará en Berlín # si tú no estás aquí?

# Tal vez si vuelves, # no seré la de antes.

# Yo sé que fuiste tú, # el que te fuiste tú,

# y si Madrid se queda sola, # eso lo hiciste tú,

# y no me importa # si vas a llamarme,

# yo quiero besarte, # besarte y besarte.

# Oh, oh, oh, besarte y besarte,

# y ahora me jode más # tener que olvidarte.

# Oh, oh, oh, besarte y besarte,

# y ahora me jode más # tener que esperarte.

# oh, oh, oh, amor de lejos, # felices los cuatro,

# oh, oh, oh, amor de lejos, # felices los cuatro,

# oh, oh, oh, y ahora me jode más # tener que olvidarte. #

(Aplausos)

Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, a todos.

Bueno, compartir esta Nochebuena con todos vosotros realmente

es un sueño, y estar aquí esta noche es algo mágico para mí.

De verdad, muchísimas gracias.

Yo realmente espero trasmitiros en vuestras casas

toda la felicidad que siento esta noche.

Espero que lloréis, que bailéis, que disfrutéis,

que os riais, porque para mí eso sería lo más importante,

así que feliz nochebuena a todos y cada uno de vosotros.

(Aplausos)

Y ahora quiero compartir la siguiente canción

con un gran gran amigo.

Adelante David Bisbal.

(Aplausos)

David, pero qué guapo.

Qué elegancia. Guapísima tú, como siempre.

(Aplausos)

Pues debería ser una moda. ¿Sí?

Esto de "¿vamos a cantar?" Chocar micros.

(RÍEN)

Fíjate, lo vamos a implementar nosotros.

Venga. ¿Vamos? Vamos.

Vamos a cantar. Sí, jugamos.

¿Jugamos a la música como tú dices? Me encantaría.

Vamos allá.

(Música)

# Yo sé que fue por mí # que acabó esta historia

# Y queda en manos de mi memoria # Que por las noches te pueda ver.

# Porque nunca # admití estar enamorada

# siempre lo supe y no dije nada,

# mi corazón se quiso esconder.

# Dirá la gente que yo estoy loco,

# si yo estoy loco # es porque andas en mi cabeza.

# Quise obligarme a olvidar tu boca

# y ahora mi boca

# dirá que si tú regresas.

# Vas a quedarte, # porque te juro que esta vez

# voy a cuidarte,

# a nuestra historia le hace falta # una segunda parte,

# aunque nos digan # que eso nunca sale bien.

# Vas a quedarte,

# yo haré de todo # por volver a enamorarte,

# yo tengo miedo # porque nunca pude reemplazarte

# y si lo intentas # te prometo que esta vez.

# Vas a quedarte.

(Aplausos)

# Yo que me acostumbré # a estar arrepentido,

# sigo esperando # a que llegue el día

# en que tú decidas volverme a ver, # oh.

# Porque nunca # admití estar enamorada,

# siempre lo supe y no dije nada,

# quise gritarlo y no dije nada.

# Dirá la gente que yo estoy loco,

# si yo estoy loco # es porque andas en mi cabeza.

# Quise obligarme a olvidar tu boca

# y ahora mi boca # dirá que si tú regresas. ¡Vamos!

# Vas a quedarte,

# porque te juro que esta vez # voy a cuidarte,

# a nuestra historia le hace falta # una segunda parte,

# aunque nos digan # que eso nunca sale bien.

# Vas a quedarte,

# yo haré de todo # por volver a enamorarte,

# yo tengo miedo # porque nunca pude reemplazarte,

# y si lo intentas te prometo # que esta vez...

# Vas a quedarte,

# porque aunque sé que te perdí, # yo iré a buscarte,

# y sé que no podré dormir # hasta encontrarte,

# Le prometí a mi corazón # volverte a ver.

# Vas a quedarte

# y haré de todo # por volver a enamorarte,

# yo tengo miedo # porque nunca pude reemplazarte,

# y si lo intentas # te prometo que esta vez...

# Vas a quedarte.

# Vas a quedar...

# te. #

(Aplausos)

Es para ti, o sea, la que tú quieras.

Bueno, por favor, un fuerte aplauso para ¡David Bisbal!

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

El mejor de todos.

Os dejo aquí...

con mi "Aitanilla" del alma,

lo sabéis. Un besito muy fuerte. Un besazo.

Te quiero. Te quiero mucho, David.

(Aplausos)

¡Fuerte aplauso!

(Aplausos)

Bueno, muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien cantando

con Aitana, mi compañera del alma, le tengo muchísimo cariño.

Cantar una canción de ella en esta ocasión sinceramente

me ha gustado muchísimo. Hemos cantado "Mi princesa"

y otras canciones mías en mis conciertos,

pero me da muchísima felicidad, primero, que tenga un especial

para ella sola en Televisión Española,

que es también mi casa, y cómo no, cantando una de sus canciones

más bellas de su repertorio.

Así que nada, feliz Navidad para todos,

os deseo todo lo mejor para 2022,

que recobremos de nuevo la normalidad,

ese es mi mayor deseo, que haya muchísimos conciertos

y que la gente se anime a vivir la música en vivo y en directo.

Os quiero un montón, David Bisbal.

(Aplausos)

(Música)

# Que no volveré, que no volverás,

# que después de un sol, # no te veré más.

# Dime que es mentira, # que me lo soñé,

# y que tú ya no te vas.

# Que a partir de hoy # todo es recordar,

# no te olvidaré, no me olvidarás,

# dime que no es cierto

# y que este amor tan grande # no se acabará.

# Hoy no me voy a dormir

# hasta que al reloj # no le pasen las horas,

# sonrisas por fuera, # aunque por dentro lloras,

# yo voy a quedarme # y tú te vas a ir.

# ¿Qué más te puedo decir?

# Si el primer amor durará # para siempre,

# sobrarán recuerdos, # faltará tenerte,

# dejas una historia # en mí por escribir.

# Si yo te quiero, # te quiero y te quiero,

# y por tu culpa febrero # me duele de más,

# ¿Dónde guardaré este amor # si tú te vas?

# Si no es mentira # que te echo de menos,

# si yo no te echo de menos, # te extraño de más,

# y aunque sé muy bien # que tú no volverás,

# ¿Cómo pretendo # no echarte de menos

# si te amé de más?

# Más te amo, menos tiempo, # más te alejas, más lo siento,

# restas tus ojos cafés...

# -Pero le sumas sufrimiento... # -Más besos imaginarios,

# más peleo en solitario, # yo estoy mal pero te miento...

# -Más de lo que es necesario. # -¿Cómo le explico a tu diario

# que yo ya me he acabado

# el abecedario # por llorar canciones

# que te escribo a diario?

# -Quererte más es imposible, # soñarte es involuntario,

# un amor que es irreversible

# no lo borran # ni los meses ni los años.

# Yo te extraño... # -Te extraño con locura

# y no hay cura para esta historia # de un amor extraordinario.

# -¿Y qué le hacen un par de besos?

# te quiero por dentro # con cada hueso

# y si tú me quieres, # no me digas lo contrario.

# -Pero lo que más me duele # es llegar segundo

# si te vi primero,

# entregarte todo # y quedarme con cero...

# -Por sumarle aniversarios

# a un amor # que siempre será pasajero.

# Si yo te quiero, # te quiero y te quiero...

# y por tu culpa febrero # me duele de más,

# ¿dónde guardaré # este amor si tú te vas?

# Si no es mentira # que te echo de menos,

# si yo no te echo de menos, # te extraño de más...

# y aunque sé muy bien # que tú no volverás...

# ¿Cómo pretendo no echarte # de menos si te amé de más?

¡Vamos todos juntos!

¡Dice! ¿Qué?

(TODOS) # No te has ido # y ya te extraño de más,

¿Qué? # Yo no te olvidaré jamás...

# yo no te olvidaré jamás.

# Tú júrame que volverás.

# No te has ido # y ya te extraño de más,

# yo no te olvidaré jamás...

# yo no te olvidaré jamás...

# Tú júrame que volverás.

# Si yo te quiero, # te quiero y te quiero...

# y por tu culpa febrero # me duele de más,

# ¿dónde guardaré este amor # si tú te vas?

# Si no es mentira # que te echo de menos...

# si yo no te echo de menos, # te extraño de más...

# y aunque sé muy bien # que tú no volverás...

# Y aunque yo sé

# que todas las historias # tienen su final.

# Ya no me pidas # que de ti me olvide

# que no soy capaz.

# -¿Cómo pretendes # que te eche de menos...

(TODOS) # si te amé de más. #

(Aplausos)

Gracias.

Muchísimas gracias.

Bueno, ellos son...

(RÍE)

Antes de que os vayáis... por favor, ven aquí,

quería deciros a los dos que muchísimas gracias

por estar en este especial tan importante para mí,

porque, al final, sois amigos y os conozco

desde que empecé realmente y os agradezco muchísimo confiar

en mí como confiasteis en aquel momento

y que, a día de hoy, tengamos esta amistad

y esta confianza de deciros: "Oye, venid", y que vengáis

y cantemos y todo sea tan fácil.

Os admiro y gracias de corazón.

-Te admiramos muchísimo. -Y te amamos.

Yo no sé si la gente sabe, pero un segundito

antes de que empezara la pandemia, teníamos un show juntos

y teníamos la ilusión más grande

de cantar esta canción juntos. Cierto.

España recibió la canción increíble, queríamos venir

y empezó esto, nos la debíamos.

Qué lindo estar con todos ustedes esta noche tan especial.

-Y te admiramos mucho. Yo más.

(Aplausos)

Muchas gracias.

Gracias.

(Aplausos)

España, los saluda Cali & El Dandee,

Y este 2022 les queremos desear y les queremos regalar este más,

estén más de más amor.

-De más abrazos...

-De más familia...

-Y de más amigos.

# -De más amor...

# -de más abrazos...

# -de más familia...

# -de más amigos.

# De más amor,

# de más abrazos,

# de más familia,

# de más amigos.

# De más amor,

# de más abrazos,

# de más familia,

# de más amigos. #

-Los queremos. Feliz Navidad, feliz año,

gracias por el cariño que nos dan

y nos vemos el próximo año. (AMBOS) Chao.

(Aplausos)

(Música)

# Aprendí a sentirme bien,

# aprendí que yo también,

# te puedo dejar.

# Entendí que nuestro amor # no fue malo, fue peor,

# y no va a cambiar.

# Se fueron todas esas flores # que me prometiste,

# todas las palabras # que nunca dijiste,

# se volvieron besos # que nunca te quise dar...

# Porque yo aprendí a mirar # lo que al mirarme no viste,

# y ahora quieren florecer # las rosas que no me diste.

# Tanto que me dolió, # tanto que se curó

# y tanto que te perdiste,

# yo me volví a querer # cuando te fuiste.

(Aplausos)

# Tú todas las de ganar,

# yo todas las de perder,

# ¿quién lo iba a pensar?

# Cuando para de llover,

# se hace fuerte una mujer,

# no vuelvo a llorar.

# Se fueron todas las canciones # que me prometiste,

# todas las palabras # que nunca dijiste,

# se volvieron besos # que nunca te quise dar...

# Porque yo aprendí a mirar # lo que al mirarme no viste,

# y ahora quieren florecer # las rosas que no me diste.

# Tanto que me dolió, # tanto que se curó

# y tanto que te perdiste,

# yo me volví a querer # cuando te fuiste...

# cuando te fuiste...

# Porque yo aprendí a mirar # lo que al mirarme no viste,

# y ahora quieren florecer # las rosas que no me diste.

# Tanto que me dolió, # tanto que se curó

# y tanto que te perdiste.

# Yo me volví a querer... ¿Qué?

(PÚBLICO) # Cuando te fuiste.

# ¿Cuándo vas a entender

# que me perdiste?

# Yo me volví a querer... ¿Cómo?

(PÚBLICO) # Cuando te fuiste. #

(Aplausos)

Muchísimas gracias.

El corazón, como el amor, lo mueve todo,

y eso fue lo que me inspiró a escribir la siguiente canción,

"Corazón sin vida". Esta canción es muy especial,

pero más especial es la persona con la que la canto.

(Aplausos)

(Música)

# Tú me dejaste, # pero nunca te dije nada,

# me enamoraste, # pero nunca te dije nada.

# ¿Para qué me curaste # cuando estaba herida?

# Si hoy me dejas de nuevo # un corazón sin vida, ah.

# Tomas tus besos, te los regreso,

# no será fácil olvidarte, # lo confieso.

# Tomas tus cartas,

# te las regreso,

# con las palabras # que escribiste en cada verso.

# Dime para qué me curaste # cuando estaba herida

# si hoy me dejas de nuevo # un corazón sin vida, ah,

# un corazón que no te olvida, # ah, ah, ah.

# Un corazón que no te olvida, # ah, ah, ah.

# Tanto daño que hace el mar # cuando está a la mitad,

# yo nunca aprendí a nadar, # tú tampoco a volar.

# Cuando dejamos de hablar # se nos fue la ilusión,

# cuántas ganas de llamarte # me da esta canción.

# Quizás faltó decirte # que lo siento,

# que fui yo el que me alejé # y me llevó el viento,

# y aunque sé # que estás con alguien de momento,

# te buscas en mis canciones # todo el tiempo.

# Hoy me vuelves a escribir # como si nada

# y otra vez te vuelvo a hablar # como si nada,

# como si nadar en lágrimas curara

# y ese amor # que te alejó no se acercara.

# Tomas tus besos, te los regreso,

# no será fácil olvidarte, # lo confieso.

# Toma tus cartas, te las regreso

# con las palabras # que escribiste en cada verso.

# Dime para qué me curaste # cuando estaba herida

# si hoy me dejas de nuevo # un corazón sin vida,

# un corazón que no te olvida, # ah, ah, ah.

# Un corazón que no te olvida, # ah, ah, ah.

# Un corazón que no te olvida, # ah, ah, ah.

# Un corazón que no te olvida, # ah, ah, ah.

# Tomas tus besos, te los regreso

# no será fácil olvidarte, # lo confieso.

# Toma tus cartas, te las regreso,

# con las palabras # que escribiste en cada verso.

# Dime para qué me curaste # cuando estaba herida

# si hoy me dejas de nuevo # un corazón sin vida.

# Un corazón que no te olvida, # ah, ah, ah, ah.

# Un corazón que no te olvida, # ah, ah, ah, ah. #

Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Sebastián,

de verdad, por haberme acompañado. Para mí es un honor que estés aquí

esta noche, sabes que te admiro muchísimo

y es un gran placer conocerte desde hace ya tres años.

Cuatro Cuatro no...

(RÍE)

Estoy segura de que compartiremos

muchos momentos más así de bonitos, así que gracias, de verdad.

Gracias a ti por invitarme en esta noche tan especial,

con tu banda, con toda España...

De verdad, ha sido un año superlindo,

vienen proyectos que hemos hecho juntos

el año entrante en España que sé

que se disfrutarán un montón, eres una persona muy especial

y te seguirá yendo increíble en todos los sentidos.

Gracias por tenerme, te quiero. Muchas gracias.

Me voy, que tengo que seguir con esto. Nos vemos pronto.

Yo me quedo a cada. Adiós.

(CANTA EN INGLÉS)

En estos últimos años, he aprendido que hay que vivir

la vida minuto a minuto, segundo a segundo,

hay que vivirlo todo

porque nunca nos podemos quedar "Con la miel en los labios".

(Aplausos)

(Música)

# Disfrutamos de cada pecado,

# nos reímos y lloramos,

# y nos vieron despeinarnos # por ahí.

# Nos comimos a bocados,

# nos dormimos en los brazos,

# de domingos de resaca por Madrid.

# Y perdimos la vergüenza... (AMBAS) # y las llaves.

# Desmontamos cada calle del revés.

# Me pusiste la luna en las manos,

# te gané sin temblar de un asalto,

# nos rompimos el alma en pedazos,

# me reclaman los años # si no estás aquí.

# Y me niego a borrar... # los mensajes...

# prender fuego a la casa no sirve,

# el amor cambia, # nunca se extingue,

# cualquier día la lluvia # nos vuelve a sentir,

# y... # Sentir.

# Con la miel en los labios.

(Música)

# Fue en el taxi del beso robado

# donde al fin # pude huir del pasado,

# no digas nada, # tan solo recuérdame así.

# Escondimos las heridas,

# ya lo sabes.

# No encontramos las respuestas

# ni el porqué.

# Me pusiste la luna en las manos,

# te gané sin temblar de un asalto,

# nos rompimos el alma en pedazos,

# me reclaman los daños # y no estás aquí.

# Y me niego a borrar los mensajes,

# prender fuego # a la casa no sirve,

# el amor cambia, # nunca se extingue,

# cualquier día la lluvia

# nos vuelve a sentir.

# A sentir...

# Con la miel...

# en los labios. # Con la miel en los labios...

# Con la miel...

# en los labios.

# Y en el fondo yo sé # que esto no se acaba aquí.

# Cualquier día la lluvia

# nos vuelve a sentir. Díselo.

# Con la miel en los labios. #

(Aplausos)

Muchas gracias. Por favor... Por favor, tenemos aquí

a Vanesa Martín. Muchas gracias.

Esto es muy fuerte. (RÍE)

De verdad, lo sabes. Qué graciosa eres.

De verdad que gracias, le he dicho a Vanesa antes,

cuando nos vimos por camerinos, "Vanesa, voy a llorar

cuando hagamos esta canción".

He estado ahí reteniéndome las lágrimas.

De verdad, sabes que te admiro una barbaridad,

también desde el principio confiaste en mí,

me acuerdo de aquel día en tu casa, hace ya bastante tiempo,

y no llevo yo mucho tiempo en esto,

así que te agradezco de verdad haberme abierto tu corazón,

tu música, y eres una inspiración para cualquiera,

gracias, de verdad, por estar aquí. Muchas gracias, mi amor, por favor.

(Aplausos)

Qué bonito.

(Aplausos)

Para mí...

Para mí es un regalo encontrarme con personitas como tú,

que tienen una grandeza en tu arte, en tu compromiso,

eres una trabajadora increíble. Llevas muy poquito tiempo,

pero tienes los pies muy bien asentados,

porque sabes lo que quieres, a dónde caminas,

y eso, con tu talento, tu voz,

tu corazón y tu generosidad es imparable.

De verdad, gracias por el regalo de esta canción,

porque es de las más bonitas que...

De verdad, es una canción muy agradecida,

porque es una canción que te toca la fibra.

Feliz Navidad a todos,

gracias por este ratito y que disfruten.

Gracias. Cariño mío, te quiero, feliz Navidad.

(Aplausos)

¡Guau! Pues por fin cantamos en directo esta canción,

que para mí es bellísima, del repertorio de Aitana.

Es la primera vez que cantamos en público las dos

y estamos, yo creo, que muy mencionadas.

Espero que la hayáis disfrutado muchísimo también.

Para el 2022 yo quiero, sobre todo, y lo más importante, salud;

que los conciertos sigan creciendo;

que sigamos encontrándonos ahí;

que la música siga fluyendo por la piel;

que no nos quedemos...

Como dice la canción esta de Aitana,

que no nos quedemos con la miel en los labios,

que nos atrevamos a vivir y hacer todo;

y, sobre todo, de verdad, lo más importante,

y en lo que radica todo, es la salud.

Que seáis muy felices. Cuidaos.

(Aplausos)

Bueno, el momento de la noche que viene ahora es muy especial,

porque esta canción es muy importante para mí.

Visibiliza la desigualdad.

También es muy importante

la persona con la que la voy a cantar,

en este artistazo que yo admiro tanto y quiero tanto.

Por favor, un fuerte aplauso para Pablo Alborán.

(Aplausos)

Buenas noches.

(Música)

# Palabras que te pegan # como un huracán,

# miradas que no sabes bien # a dónde van.

# Dime qué pasaría # si no hubiera nadie.

# Siguiendo mi camino # yo sé a dónde voy,

# sintiéndome insegura # y aunque no lo soy.

# No ver tus intenciones # me hace vulnerable.

# Son miles de historias que están # enterradas en algún cajón.

# Son tantos gritos # que no escucha nadie,

# tantas preguntas tan inevitables.

# Cómo logramos # que cuando haya un beso

# solo sea # uno de esos que no te hacen daño,

# que de un abrazo # todo el mundo salga ileso,

# que no esté mal # quedarnos solas entre extraños.

# Cómo hacemos que cualquier mirada

# siempre esté # librada de interpretaciones,

# que ni una más # deba permanecer callada,

# que ni una más # sufra por dobles intenciones.

# Ni una más.

# Ni una más.

# Ya no quiero pretender # que es normal sentirse así.

# Ya no volveré a ignorar # el silencio tras de mí.

# Si callarnos # no va a cambiar las cosas,

# sabes que esa es la realidad.

# Son tantos gritos # que no escucha nadie,

# tantas preguntas tan inevitables.

# Cómo logramos # que cuando haya un beso

# solo sea # uno de esos que no te hacen daño,

# que de un abrazo # todo el mundo salga ileso,

# que no esté mal quedarnos # solas entre extraños.

# Y cómo hacemos # que cualquier mirada

# siempre esté # librada de interpretaciones,

# que ni una más # deba permanecer callada,

# que ni una más sufra # por dobles intenciones.

# Ni una más.

# Ni una... Ni una más.

# Ni una más.

# Ni una más.

# Ni una más.

(TARAREA)

# Ni una... Ni una más.

(TARAREAN)

# Ni una más.

(TARAREAN)

# Ni una más.

# Palabras que te pegan # como un huracán.

# Miradas que no sabes bien # a dónde van.

# Dime qué pasaría # si no hubiera nadie. #

(Aplausos)

(RÍE)

Muchas gracias, Aitana.

Gracias. Gracias a todos. Gracias a todas.

Gracias por el cariño, por invitarme en esta noche tan especial.

Para mí es un honor compartir escenario contigo,

compartir canción y tener esta amistad maravillosa que tengo.

Sabes que te quiero... Yo sí que te quiero.

Y te deseo lo mejor. Que vaya muy bien esta noche.

Yo tengo que decir, Pablo,

que he visto a gente llorar en el público bastante.

Es un momento muy especial.

Lo he dicho antes, pero es cierto. Gracias por estar aquí,

porque sabes que te admiro una barbaridad,

y no me puedo creer que esté pasando esto,

así que gracias por cantar conmigo "Ni una más".

Gracias a ti, Aitana. Es un privilegio.

Sabes que te quiero, que te admiro y que esta amistad...

Sí, tiene que durar, vamos... Hasta siempre.

Gracias a todos por el cariño. A seguir disfrutando de la noche.

(Aplausos)

(RÍE)

Te quiero.

Bueno, bueno, qué canción.

Qué canción. Qué lujazo cantar con Aitana

una canción tan especial,

que simboliza tanto y que representa la lucha por la igualdad,

por los derechos de la mujer, en contra del maltrato...

Ha sido una emoción brutal.

Además, el público estaba superemocionado,

así que, muy contento de estar aquí.

¿La primera vez que conocí Aitana? Yo creo que sí me acuerdo.

-A ver, a ver si es esta. -Aitana, dices que no...

-Aquí es, sí.

(RÍE) ¡Sabe mi nombre!

-(RÍEN) -"Sabe mi nombre", dice.

-Me acuerdo bien de este día, porque ella no lo sabe,

pero yo estaba veces más nervioso

porque iba a cantar al programa.

Fue un momento superbonito,

y cuando veo el video siempre me gustaría volver

a esos cinco minutitos antes de este momento preciso

y cinco minutos después.

Es un momento muy bonito, y que yo haya estado al menos

entre bambalinas en ese momento es muy especial.

Se merece lo mejor. Mis deseos son:

mucha salud, mucho amor y mucho humor también,

que es algo que he empezado a decir estos últimos años.

Yo creo que con humor nos tomamos las cosas de otra manera,

siempre y cuando haya salud, claro. ¡Me voy!

(Aplausos)

(Música)

# Nada queda si tú ya no te quedas.

# Dime que no te irás, no te irás.

# ¿Qué ha pasado?

# Si tú y yo en el pasado

# siento que fuimos más,

# y hoy te vas.

# Si esta luna llena # te me llevaras,

# dime que al mirarla # me recordarás.

# Dime que me quieres # porque yo sé que me quieres,

# y aunque debas, no me olvidarás.

# Yo te confieso, # que me haces daño.

# Tú no te has ido,

# tú no te has ido # y yo ya te extraño.

# Sobraron besos,

# faltaron años,

# y si no vuelves,

# si tú no vuelves, # mejor me engaño.

# Tú no te has ido,

# tú no te has ido # y yo ya te extraño.

# No lloraba, pero se me notaba.

# Yo me guardé el dolor,

# lo disfracé de amor.

# Tantas noches # por ti me desvelaba,

# intentaba estar mejor

# y se volvió peor.

# Pero ¿sabes cómo te recordaré?

# Como un primer beso # yo te llevaré.

# Tengo los recuerdos, # las canciones

# y lo siento, # aunque me duela, no te olvidaré.

# Yo te confieso, # que me haces daño.

# Tú no te has ido,

# tú no te has ido # y yo ya te extraño.

# Sobraron besos,

# faltaron años,

y si no vuelves,

# si tú no vuelves, # mejor me engaño.

# Tú no te has ido, # tú no te has ido...

# Pero aunque nuestras rosas # se mueran

# sé muy bien # que la primavera llegará

# aunque no estemos juntos # cuando ya no me duela.

# Y aunque haga daño # prefiero herirme,

# antes que irme # y ser dos extraños.

# Sobraron besos,

# faltaron años,

# y si no vuelves,

# si tú no vuelves, # mejor me engaño.

# Tú no te has ido...

# Tú no te has ido...

# Tú no te has ido,

# tú no te has ido # y yo ya te extraño. #

(Aplausos)

Muchísimas gracias.

(Música)

(Aplausos)

Muchas gracias.

Gracias.

Bueno, esta noche va de deseos.

En mi caso, de sueños cumplidos.

Es la primera vez que esta noche voy a cantar

una canción que no es mía, pero ojalá fuese mía,

porque es una de mis canciones favoritas del mundo,

al igual que la persona que la canta.

Un fuerte aplauso para Dani Martín.

(Aplausos)

Te has pasado, ¿eh? (RÍE)

No será para tanto.

No me he pasado, es real, y lo sabes.

Gracias. Vamos allá.

(Música)

# No sé si quedan amigos,

# o si existe el amor,

# si puedo contar contigo

# para hablar de dolor;

# Si existe alguien que escuche # cuando alzo la voz,

# y no sentirme sola.

# Puede ser que la vida # me guíe hasta el sol,

# puede ser que el mal # domine tus horas,

# o que toda tu risa # le gane ese pulso al dolor,

# puede ser que lo malo sea hoy.

(Aplausos)

# Voy haciendo mis planes,

# voy sabiendo quién soy,

# voy buscando mi parte,

# voy logrando el control.

# Van jugando contigo,

# van rompiendo tu amor,

# van dejándote solo, muy solo.

# Naces y vives solo.

# Naces y vives solo.

# Naces y vives solo hoy.

# Algo puede mejorar,

# algo que pueda encontrar,

# algo que me dé ese aliento # que me ayude a imaginar.

# Y yo lo quiero lograr,

# ya no quiero recordar,

# darle tiempo a este momento # que me ayude a superar,

# que me dé tu sentimiento.

# Puede ser que la vida # me guíe hasta el sol,

# puede ser que el mal # domine tus horas,

# o que toda tu risa # le gane ese pulso al dolor,

# puede ser que lo malo sea hoy.

¡Arriba!

(Aplausos)

(Música)

(RÍE)

Que viva Dani Martín.

(RÍE)

# Puede ser que la vida # me guíe hasta el sol,

# puede ser que el mal # domine tus horas,

# o que toda tu risa # le gane ese pulso al dolor...

# Al dolor...

¡Aitana!

# Algo puede mejorar,

# algo que pueda encontrar,

# que me ayude a imaginar...

# Y yo lo quiero lograr. #

Que viva Aitana.

(RÍE)

Gracias.

(Aplausos)

Muchas gracias.

Queridos amigos de la vida, os deseo un feliz 2022,

una feliz Nochebuena,

que seáis muy felices y que comáis perdices.

Un abrazo.

(Música)

# "Mon amour, je t'aime".

# Son las seis de la mañana # y me da igual,

# voy a salir a la calle, # a ponerme a gritar,

# voy a gritar # que te quiero de verdad,

# con esa sonrisa puesta.

# De verdad que no me cuesta # pensar en ti cuando me acuesto,

# pero Aitana no imagines el resto # que si no no queda bonito esto.

# Voy a ir directa a ti,

# voy a mirarte a los ojos, # no te voy a mentir

# y como niños chicos # te pediré salir,

# esperando un sí, # esperando un "kiss".

¡Mua! # Y es que me encantas tanto.

# Si me miras mientras canto # se me pone cara tonto.

# Niña, tú me tienes loco.

# Y es que me gustas no sé cuánto.

# "Gogoko zaitut", # como dirían los vascos.

# Si quieres # te lo digo en portugués:

# "Eu gosto de voce".

# Se me paraliza el cuerpo # cuando vas a besarme.

# Me acuerdo de ti # cuando voy a maquillarme.

# En los conciertos, # te imagino delante,

# siendo el más elegante, # el más importante.

# Grabando con Aitana, # pensando en buscarte,

# y en cruzar el charco # pa' poder ir a verte.

# No importa el idioma, # solo quiero cantarte,

# "Mon amour", "amore mío", # quiero comerte.

# Cuando te veo, # como un Formula One...

# Paso de cero a cien. # Contigo implosioné.

# De ti me envenené, # yo ya no sé qué hacer...

# Me abrazaste y volé, # te juro que volé.

¿Qué?

# Y es que me encantas tanto.

# Si me miras mientras canto # se me pone cara tonto.

# Niña, tú me tienes loco.

# Y es que me gustas no sé cuánto,

# más que el olor a café cuando me levanto.

# Contigo no hace falta # dinero en el banco,

# contigo veo París # desde todo lo alto.

# De la Torre Eiffel, # que se está muy bien,

# "Mon amour, je t'aime", # parece un cliché, pero no lo es.

# Contigo aprendí lo que es vivir, # pero ya lo ves, somos increíbles.

¿Qué?

# Somos increíbles.

Aitana y Zzoilo.

(Música)

# Somos increíbles.

(Aplausos)

# Son las seis de la mañana # y me da igual,

# voy a salir a la calle # a ponerme a gritar,

# voy a gritar # que te quiero de verdad

# con esa sonrisa puesta. ¿A mí?

# Voy a ir directo a ti,

# voy a mirarte a los ojos, # no te voy a mentir,

# y como dos niños chicos, # te pediré salir,

# esperando un sí, # esperando un "kiss".

¡Vamos! # Y es que me encantas tanto.

# Si me miras mientras canto # se me pone cara tonto.

# Niña, tú me tienes loco.

# Y es que me gustas no sé cuánto,

# más que el olor a café # cuando me levanto.

# Contigo no hace falta # dinero en el banco,

# contigo veo París # desde todo lo alto.

# Cuando salgo de grabar, # quiero ir a buscarte.

# Me da igual Madrid o París, # solo contigo escaparme.

# "Mon amour, s'il vous plaît", # vámonos de aquí.

# Pues nos vamos. #

(RÍE)

(Aplausos)

Mira cómo aplauden. Por ti.

No, no. Sí, sí.

Muchas gracias.

Qué guay, ¿eh?

Bueno, gracias al público que lo ha dado todo, sobre todo,

pero a ti, porque siento que este 2021

uno de los regalos que me ha dado has sido tú,

y no solamente a nivel profesional, sino también personal.

He conocido a un buen amigo de verdad.

Aspiras a ser lo que quieras realmente,

y las canciones que haces son una barbaridad,

así que tú sabes que yo soy fan de todo lo que tú haces.

Gracias dejarme compartir "Mon amour" contigo.

Y, bueno, de aquí a cantarla en muchos más sitios.

De aquí a no dejar de cantarla. Gracias a ti por...

(Aplausos)

Gracias a ti por todo, por darme la oportunidad de mi vida,

por ayudarme a crecer como persona, como cantante...

Bueno, cantante entre comillas.

Como artista... Hombre, cantante, sí.

Así que, nada, mira.

Te hacen corazones ahí para ti.

Mira, yo, antes de que te vayas, me gustaría que, si te vas a ir,

sea con la canción de fondo

y vas a ver cómo se lo sabe la gente.

Por favor, vamos a cantar. ¿Qué parte hacemos?

Así como la más...

# Si me miras mientras canto... ¡Mira, mira, mira!

¡A ver, vamos! ¿Qué?

# Tú me vuelves loco. #

Bueno, feliz Navidad.

¡Feliz Navidad, gente! ¡Seguid, seguid!

# Porque veo París # desde todo lo alto. #

Muchas gracias. Adiós.

# De la Torre Eiffel... # Que se está muy bien...

# "Mon Amour, je t'aime". # Parece un cliché, pero no lo es.

# Aprendí lo que es vivir. # Somos increíbles. #

¡Adiós, Zzoilo!

(RÍE)

(Aplausos)

Bueno, espectacular lo de esta noche.

Mil gracias, Aitana, mil gracias a todo el equipo, la verdad.

Y, nada, un feliz 2022 a todo el mundo.

Disfrutad de la vida, que es lo más importante. Nos vemos.

# Feliz Navidad para los demás.

# Ya se ha terminado el año 2021.

# Feliz 2022. #

(Aplausos)

(Música)

# Dices que quieres volver,

# dices no lo vuelvo a hacer.

# Eres tan bueno al hablar

# y tan malo para amar.

# No me vuelves a engañar.

# Porque para mí tú eres un error,

# porque no voy a extrañar,

# porque hoy entendí # que yo necesito más.

# Once razones para olvidar.

# Déjame devolverte # las rosas que son venenosas,

# y llévate todas tus mariposas, # me ponen nerviosa.

# Nunca te creí, siempre me engañé.

# Nunca quisiste cambiar.

# Nunca me reí, # siempre te lloré y no más.

# Once razones para olvidar.

# Te dediqué esta canción,

# te escribí cada razón,

# para ya nunca olvidar

# que te tengo que soltar,

# y cuidar mi corazón, no.

# Porque para ti vale más ganar

# que perder a una mujer,

# porque junto a ti # nunca para de llover.

# Once razones para olvidar.

# Déjame devolverte # las rosas que son venenosas,

# y llévate todas tus mariposas, # me ponen nerviosa.

# Nunca te creí, siempre me engañé.

¡Vamos! # Nunca quisiste cambiar.

# Nunca me reí, # siempre te lloré y no más.

#Once razones para olvidar.

# Once razones para olvidarte, # que no te habías ido

# y yo ya había aprendido # a extrañarte,

# que entre menos me querías, # menos yo podía dejarte,

# y que la estupidez más grande # fue nunca aprender a olvidarte.

# Por ti se queda # un corazón sin vida,

# un recuerdo y una herida # viviendo nuestras vidas.

# Cuando te fuiste

# entre más me dolía, # más me convencía

# que si no ibas a volver,

# aunque me dolería # todo daría igual.

# Hay una razón que no me esperé,

# pero mientras tú te vas

# me encontré un amor # que me quiere mucho más.

¡Vamos!

(Música)

# Por eso déjame devolverte

# las rosas que son venenosas,

# y llévate todas tus mariposas, # me ponen nerviosa.

# Nunca te creí, siempre me engañé.

¿Qué? (PÚBLICO) # Nunca quisiste cambiar.

# Nunca me reí, # siempre te lloré y no más.

# Once razones para olvidar.

# Once razones para olvidar. #

(Aplausos)

Muchísimas gracias.

(PÚBLICO) ¡Aitana, Aitana!

Muchas gracias, de verdad.

(PÚBLICO) ¡Aitana, Aitana! (RÍE)

Gracias, de verdad,

a este público increíble que está aquí en plató

y a toda la gente que está en casa.

Estas han sido mis once razones por las cuales estoy aquí,

y la razón más importante, sin duda, sois vosotros, de verdad.

Os lo quiero agradecer, por confiar en mí,

por estar viendo esta noche TVE,

y este especial que es tan importante para todos.

De verdad, gracias, de corazón. Feliz Nochebuena.

Pasadlo muy muy bien y...

Bueno, nada, gracias a vosotros.

Es que aquí se siente mucho calor, el ambiente del público

que sois estupendos. Os lo digo sinceramente.

En tantos temas que lo habéis dado todo.

Gracias, de corazón. Y nos vemos muy pronto en los escenarios.

(Aplausos)

(Música)

Yo quiero dar las gracias también a estos increíbles músicos.

Por favor, venid, venid.

Y nos vamos todos juntos, por favor.

(RÍE)

(Aplausos)

(Música)

¡Aplausos!

¡Bien!

Intentamos salvar un racord y fallamos en otro.

¡Vanesa Martín!

# Yo creo que esta toma # la tenemos que repetir. #

(RÍE)

¿Podemos ir corriendo rápidamente subiendo así...?

# Son las 7:00 de la tarde... #

-Sería una buena forma de arrancar una canción.

# -Quiero irme a casa a descansar. #

-Vale. -La despedida sí la hacemos, ¿no?

"Hasta luego, Aitana". Hasta luego. Venga.

-¿A que no se saben el rap? Sí nos lo sabemos.

¡Dale, dale! # Yo te esperaré.

# Nos sentaremos juntos # frente al mar...

# Y aunque se pase toda mi vida # yo te esperaré. #

Cositas, cositas.

¿Te acuerdas que hubo un escenario que me quedaba en el sitio

y podía hacer el "moonwalk"?

(Música)

Muy bien.

(CANTA)

La verdad, nos veo haciendo un show navideño.

(CANTA)

Aquí estamos. Lo voy a ver con mi familia cuando salga.

Podía llevar flores también.

Ahora me pongo a bailar aquí break dance.

Vestido de verde. ¿Te imaginas?

Me encantaría. ¿Te imaginas que salgo así?

Esto lo cortáis luego.

Bueno, da igual.

¿Hacemos solo el trozo del estribillo?

Os va a gustar mucho. Es un buen tema.

# Sigo pensando en ti.

# Que tú eres mi baby.

# Y es el recuerdo # de tenerte sin ropa, baby. #

Lo que habéis escuchado con lo que es luego

no tiene nada que ver realmente.

Parece como de Navidad.

¡Vamos!

# Voy a ir directo a ti... #

Ahora cantamos la de... # Porompom pón, poropo...

# Porompom pero, peró... ¿Sí?

Perfecto, vale. # Poropo, porompom pon. #

¡Vamos!

Estaba a punto de llorar casi.

Entonces, yo creo que ya lo tenemos.

Y ya está. Hasta luego.

(RÍE)

(PÚBLICO) ¡Aitana, Aitana!

-¡Ahí, ahí, ahí!