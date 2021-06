Ana Mena presenta "Un beso de improviso" junto a Rocco Hunt

Llevamos años escuchando su música, pero quizás 2021 haya sido uno de los años más importantes de su carrera. Ana Mena solo tiene 24 años, pero ya ha conseguido que canciones como "Se iluminaba" y "Solo" se hayan convertido en la banda sonora de nuestro verano. Tras triunfar junto a Rocco Hunt en "A un paso de la luna", ambos vuelven a demostrar la gran sintonía que los une lanzando "Un beso de improviso". ¿Cómo crearon su nueva colaboración? ¿En qué momento surgió la química que transmiten cada vez que comparten escenario? ¿Cómo definen el momento en el que se encuentran? Hablamos con la pareja artística sobre sus miedos, sus proyectos y sobre todo lo que está por venir ahora que saborean el éxito de su último proyecto.

¿Cómo surgió la idea de componer esta canción?

Ana Mena: Nos hemos hecho muy colegas y hay un montón de feeling. Al final nos gusta hacer música juntos, nos llevamos muy bien y hemos vivido muchas aventuras. A la gente le encantó "A un paso de la luna", así que desde el invierno llevábamos pensando en esto. Verdad, ¿Rocco?

Rocco Hunt: Pienso igual. Esta segunda canción juntos viene de la mano de lo que veníamos haciendo el año anterior. Hemos hecho muchas cosas en Italia y España. Fue como una cosa natural continuar haciendo música juntos. En realidad, ¡no nos separamos nunca! Entre el verano anterior y este, estamos siempre unidos por la promoción.

Ana Mena: De hecho, hace nada sacamos el remix de "A un paso de la luna" y para nuestra sorpresa está en el top 10 de Francia. Y es lo que dice él, que desde el verano pasado no nos separamos nunca. Cada dos semanas nos vemos.

Rocco Hunt : Nos sentimos muy afortunados porque, en este momento en el que la gente no puede moverse, nosotros estamos trabajando mucho y haciendo muchos viajes. No estamos de vacaciones, pero soy muy afortunado de poder hacer promo fuera de mi país en un lugar tan bonito como España. Estamos muy felices, pero este es solo el principio.

Ana Mena : Estamos poniéndonos las pilas con esto. A mí me gusta que cuando Rocco viene a España se vuelque por completo para aprender español. También me encanta ir a Italia y comunicarme en su idioma, porque yo les estoy muy agradecida.

Ana Mena : ¿Te puedes creer que venía ahora escuchándolo en el taxi? Nunca me toca escucharlo, pero me ha dado mucha alegría. Lo hemos celebrado mucho este fin de semana. Ha sido una grandísima noticia. "Solo" era una canción que teníamos guardada en un cajón y que escribí junto a Maffio en Miami en el 2018. Estaba olvidada y no sabíamos cuándo darle luz, pero un día se la enseñé a Omar y me dijo "yo me monto, esto hay que lanzarlo ya". Un tema que no sabíamos qué hacer con él resulta que ha encantado a la gente. Somos como el Pimpinela del 2021. A mi me sigue removiendo mucho, porque son cosas que cuando vienes desde muy abajo -yo llevo luchando desde que tengo 9 años- y has comido mucha mierda, hablando mal y pronto, te das cuenta del sacrificio que cuestan las cosas. Y cuando llega algo así lo valoras el triple, porque realmente eres consciente de lo que es picar mucha piedra. Estoy muy feliz y agradecidísima. Esto pasa muy pocas veces, así que una se tiene que dar con un canto en los dientes.

Ana: "Siempre estamos pensando en cómo provocar emociones"

¿Qué queda de vuestro "yo" que estaba empezando en el mundo de la música?

Rocco Hunt: Hace 10 años no era más que un niño. Solo tenía 15 años. Normal que un chico de esa edad haga las cosas lo más limpias posibles. Tiene que hacer música divertida. En el tiempo he crecido bastante y es normal que haya cambiado la manera de ver las cosas. Siempre he ido mejorando, pero hacer siempre lo mismo no creo que sea bueno. Con el tiempo tienes que ser capaz de evolucionar sin cambiar lo que eres. Mike Tyson dice que una persona que no cambia de idea es incapaz de crecer. Y estoy muy de acuerdo con él.

¿Cómo definiríais en una frase el momento profesional en el que os encontráis?

Ana Mena: Yo diría gracias. Es lo único que te puedo decir. Todos los días me levanto siendo consciente de la suerte que tenemos de estar viviendo el que es nuestro sueño. Echo la vista atrás y valoro todo el trabajo que hemos hecho, así que para nosotros esto es increíble. Por eso diría gracias, porque estoy muy feliz pero sin dejar de pensar en lo que viene después. Al final nuestra vida y nuestra pasión es la música, así que siempre estamos pensando en cómo provocar sensaciones y emociones con las historias que contamos a la gente que nos escucha.

Rocco Hunt: Yo pienso lo mismo que Ana. Me siento muy afortunado. Podría solo decir "gracias" en este momento por todo lo que estoy viviendo. Me parece un auténtico sueño. La canción empezó a ser un éxito en Italia, llegó a España y ahora tenemos un nuevo lanzamiento. Además está subiendo en las listas de Francia. Es como un déjà vu que se repite sin querer. Estamos en un momento donde la gente piensa que una canción tiene una vida muy corta, ¿no? Pero nosotros somos la prueba de que no es así, y de que si tú haces una canción linda para todos... puede tener hasta dos y tres vidas nuevas. No tiene por qué morir.

Este año Eurovisión se celebra en Italia… ¿os veríais sobre el escenario del Festival?

Ana Mena: La verdad es que ahora no me lo planteo. Estamos pensando en el presente y en hacer música ahora, la promo de "Un beso de improviso" y ya está.

Rocco Hunt: En Italia además tienes que ganar el Festival de San Remo. El problema no es ir a Eurovisión, es ganar San Remo. Yo lo gané en 2014 en la sección de los jóvenes, pero ahora es dificilísimo porque hay artistas con mucho talento. Además, en Italia sigue todo cerrado si hablo del mundo musical. Es ahora cuando está empezando a hacer cositas, de hecho nos vamos para allá la semana que viene.

Ana Mena: Ha sido más lento que aquí. Por eso te digo que ni nos lo hemos planteado.

Si echárais la vista atrás y os dieran la oportunidad de cambiar algo del pasado, ¿lo haríais?

Ana Mena: Yo creo que lo que hayamos hecho para bien y para mal ha construido lo que somos hoy. De algunas cosas hemos sacado provecho y de otras hemos aprendido, así que supongo que está bien así.

Rocco Hunt: Pienso lo mismo.

Ana Mena: A veces te equivocas, pero eso te hace aprender.

Rocco Hunt: Si cambio algo del pasado estaré cambiando algo del futuro, así que mejor no tocar nada.

¿Qué consejo le daríais a vuestro "yo" de dentro de cinco años?

Ana Mena: Yo le diría, que es lo que me digo todos los días, que disfrute de todo lo que está pasando. Que no se concentre en un mínimo contratiempo, porque los va a haber siempre. Y más en este mundillo, porque la música al final es mucho trajín y no todo sale como lo tenías programado y pensado. Me lo intento meter en la cabeza todos los días, porque no sabes si se va a volver a repetir. Al final, hay que ser consciente de lo que uno hace y vivirlo al máximo.

Rocco Hunt: Al mío del futuro no sé si le diría algo. No sé qué tío podría ser en cinco años. Espero por ejemplo hablar genial en francés y tener mucho dinero también (ríe).