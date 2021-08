La escalada y Alberto Ginés López ya son historia de los Juegos Olímpicos. El cacereño se ha alzado con el oro en un deporte que ha debutado como olímpico en Tokyo 2020. Con 18 años, es uno de los representantes más jóvenes de la delegación española. Reside y se entrena en el CAR de Barcelona. En su primer año compitiendo en la categoría absoluta ganó la medalla de plata en el campeonato de Europa de 2019. Pero más allá de estos datos, ¿quién es Alberto Ginés? Hemos buceado en sus redes sociales para conocerle mejor y esto es lo que hemos encontrado:

“ Pues no me friendzonees¿¿ pic.twitter.com/7ytNb9z2nD “

En el perfil no oficial de Alberto Ginés , que se lamentaba de que se estuviera viralizando precisamente una cuenta que no está enfocada a su carrera deportiva, tiene varios tuits en los que reconoce que se emociona con facilidad.

“ La verdad es que alguna lagrima se me ha caido pic.twitter.com/uf4h3xsYyf “

Parco en palabras, pero rotundo en mensajes. El escalador cacereño admite sin complejos lo que le gusta o no le gusta en la vida y lo tiene claro: no le apasiona hacer la maleta, llega incluso a 'deprimirle'. Seguro que la maleta que tiene que hacer de vuelta a casa, con un oro olímpico, le costará mucho menos.

“ Me deprime hacer la maleta“

El viaje a Tokyo 2020 no solo ha sido exigente a nivel deportivo -la pandemia retrasó un año los Juegos- sino que también le resultó muy complicado físicamente, al pasar tantas horas dentro de un avión, tal y como admite en su cuenta 'me gustan los sábados'. (A nosotros también, Alberto).

Antes de acudir a los Tokyo 2020, el escalador oro en el estreno olímpico de este deporte en unos Juegos, desvelaba que unos agentes de la guardía civil le habían reconocido en un control. No sabemos si llegó a librarse de una inspección por su popularidad.

“ Me acaba de parar la guardia civil y resulta que el pavo era fan mio y ha pasado de pedirme los papeles a casi pedirme una foto“

Le encanta la tarta de zanahoria y no le cuesta prendas admitirlo en sus redes sociales. Es tanto el gasto energético que tiene en su deporte que bien puede permitirse un capricho de vez en cuando.

“ Me he hecho muy fan de la tarta de zanahoria“

8. Le gusta el color negro. Pero mucho

Como todo adolescente, Alberto Ginés tiene sus días 'up' y sus días 'down', pero lo que no falla es su querencia por el color negro. Si hace unos meses se planteaba pintar el baño de color negro, el cacereño ha llegado a pintarse las uñas de ese color. #ClaroQueSí

9. Sentía mucha presión en la carrera hacia los Juegos