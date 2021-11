Que Aitana sigue avanzando a pasos agigantados no es ninguna sorpresa. La que fuera concursante de OT 2017 no solo ha demostrado con creces el increíble potencial que posee sobre el escenario, sino que ha sido capaz de mantenerlo y de seguir aprendiendo desde que salió de la Academia. Desde entonces han pasado casi cuatro años y ahora, con decenas de canciones a sus espaldas, la catalana vive uno de los momentos más dulces de su carrera y en un mismo fin de semana ha sido galardonada con dos reconocimientos que la colocan como una de las figuras más importantes de la música en español contemporánea.

Los40 Music Awards recuperaban la presencialidad y el público en su última edición. Celebrada en el Velódromo de Palma de Mallorca, los premios contaron con la presencia y actuación de Aitana, que se llevó el premio a Mejor Artista en Directo. "Gente bonita a la que admiro y admiraré siempre. Noche para recordar SIEMPRE, gracias de corazón, y por el súper premio a Mejor Artista o Grupo en Directo", indicaba la intérprete en su perfil de Instagram junto a una galería de imágenes de la gala.

"Yo, antes de decir nada, este es un premio a Mejor Artista en Directo que por supuesto se merecían todos los artistas junto a los que yo estaba nominada", comenzaba explicando. "Pero no es un premio para mí sola, sino para mis músicos que hoy tengo la suerte de que estén aquí conmigo. Subid, por favor. Ellos son quiénes me acompañan en esta increíble gira. Está siendo un año increíble gracias a ellos y a vosotros por confiar en mí. Así que gracias de corazón, porque quiero dedicar este premio a todos los que forman parte de 11 Razones. Espero hacer muchas más giras a lo largo de mi vida porque esta carrera me hace muy feliz, he cumplido un sueño y quiero mantenerlo para siempre. Gracias a todos y cada uno de vosotros", concluía.

Aitana: "Todos estos días he sido TAN feliz..." Aún sin saber que le quedaba por recoger otro galardón a lo largo del fin de semana, Aitana se subía sobre el escenario de Los40 para interpretar canciones que muchos de nosotros tenemos en nuestras playlists desde hace tiempo. La primera de ellas fue junto a Álvaro de Luna y Pablo Alborán. Los tres artistas -todos galardonados durante el evento- interpretaron "Llueve sobre mojado" en directo por primera vez desde que la lanzaron en todas las plataformas digitales. Un momento que sirvió para que Aitana comenzase a ganarse a un público que entró directo en su bolsillo cuando la artista entonó los primeros acordes de "Berlín". "Todos estos días he sido TAN feliz grabando La Voz Kids (que pronto veréis), trabajando en cosas del nuevo proyecto, en los diferentes premios en los que he tenido la oportunidad de ir, estar con personas que admiro profundamente. Agradecida, a seguir", indicaba emocionada en su perfil de Twitter tras su paso por el show. De hecho, fue su actuación junto a Zzoilo y su ya archiconocido "Mon Amour" la que concluyó lo evidente: Aitana está en su mejor momento profesional y no hay más que ver lo mucho que disfruta sobre el escenario. María Pombo, Sebastián Yatra, Lola Indigo o Nicki Nicole fueron tan solo algunos de los compañeros que disfrutaron de su actuación en directo. Y más si hablamos de uno de los temas que, aunque se publicara a finales de verano, se coronó como el hit de los meses estivales por encima de canciones que llevaban semanas sonando en las radios de todo el país.

Primera artista premiada de los MTV EMA's 2021 No pudo acudir debido a sus compromisos profesionales, pero Aitana no cerró la tanda de premios en Los40 Music Awards. Tan solo dos días más tarde, la organización de los MTV European Music Awards (EMA's) la nombraban ganadora en la categoría de Mejor Artista en Español, alzándose por encima de compañeros de profesión como C. Tangana o Ana Mena. “✨@aitanax quiere agradecer a todos los que han hecho posible que gane este #MTVEMA a Mejor Artista Español�� ¡Enhorabuena a ella y a los fans que lo han hecho realidad!���� pic.twitter.com/SHTCSfJy9b“ — mtvspain (@mtvspain) November 14, 2021 "Hago este vídeo para dar las gracias por este premio MTV EMA a Mejor Artista Nacional. Realmente cuando me lo han dicho... he alucinado. Nunca pensé que algún día tendría un premio como este en casa. Me hubiera encantado, de verdad, estar allí con todos vosotros. Estoy de gira por España y estoy muy feliz, pero de verdad que gracias por ese premiazo. Este premio va para mi discográfica, para mi familia, para Olga, que está aquí conmigo y es como mi hermana y para todo el mundo de mi alrededor que ha hecho posible esto", confesaba la artista. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)“ “ "Mil millones de gracias a todxs vosotrxs por este pedazo de premio", continuaba agradeciendo en sus redes. "No puedo estar más feliz, deseando que llegue a casita para ponerlo en un sitio guay. No en serio, gracias por todo, por estas semanas de locuras preciosas (realmente estos últimos años) y este premio que nunca jamás pensé que tendría. Todo esto es por y para vosotrxs. Las fotos de a continuación son Sopa y Oliva cuando les he dado la noticia", confesaba divertida ante sus seguidores.