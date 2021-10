Llevábamos años esperando su regreso, así que el nuevo tema de Adele podría decirse que es el que más hype ha despertado de los estrenos de la segunda semana de octubre. La intérprete anunció que 30, su próximo álbum, está a la vuelta de la esquina. Pero mientras tanto nos adelanta "Easy On Me", el primer tema de su nuevo proyecto discográfico.

Pablo Alborán, Aitana y Álvaro de Luna también están de estreno con "Llueve sobre mojado", un tema que el propio Alborán se encargó de anunciar durante días para posteriormente, desvelar que se trataba de una de las colaboraciones más esperadas de la temporada. Pero para sorpresa la que nos dieron Camilo y Evaluna. Ambos anunciaban la llegada de "Índigo", y nunca mejor dicho: a través del videoclip de la canción, la pareja hacía oficial no solo su unión musical, sino también que pronto serían padres de su primer hijo.

Tampoco podemos pasar por alto la unión de tres iconos globales como son Duki, Justin Quiles y Bizarrap. Este trío de intérpretes une sus voces para presentarnos "Unfollow", un tema que ya acumula miles de streams en plataformas digitales en su primer día en el mercado. Y si tienes ganas de más, no te pierdas lo nuevo de Bad Gyal en "Flow 2000"; Natalia Lacunza y su "Cuestión de suerte"; la collab entre Randy y Rauw Alejandro en "Ódiame o Quiéreme" o la de Coldplay y Selena Gomez en "Let Somebody Go"; J Balvin en "Ten Cuidado - Pokémon 25 Version"; Danna Paola con "A un beso"; Eladio Carrión y su "Sauce Boy Freestyle 5" y "Caramelo de limón" de Bombai. Dale al play y... ¡disfruta!

Adele - "Easy On Me"

Pablo Alborán, Aitana y Álvaro de Luna - "Llueve sobre mojado"

Camilo y Evaluna - "Índigo"

Duki, Justin Quiles y Bizarrap - "Unfollow"

Bad Gyal - "Flow 2000"

Natalia Lacunza - "Cuestión de suerte"

Randy y Rauw Alejandro - "Ódiame o Quiéreme"

Coldplay y Selena Gomez - "Let Somebody Go"

J Balvin - "Ten Cuidado - Pokémon 25 Version"

Danna Paola - "A un beso"

Eladio Carrion - "Sauce Boy Freestyle 5"