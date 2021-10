Los rumores llevaban un tiempo circulando y los fans de los artistas esperaban como agua de mayo la confirmación oficial. Pues bien, el día ha llegado. Pablo Alborán acaba de anunciar a través de Twitter e Instagram la llegada de su próximo single, "Llueve sobre mojado", junto a Aitana y Álvaro de Luna. El artista malagueño ha compartido en su perfil la portada del sencillo, una imagen en la que podemos verlos a los tres juntos y que Aitana ya ha comentado con un: "ME DA ALGO... Os quiero. Esto es un TEMAZO."

El repentino anuncio ha desatado un aluvión de tuits y comentarios de sus seguidores, tantos que ya han convertido sus nombres en trending topic. El de Málaga ha revolucionado Twitter con un vídeo adelanto de menos de 30 segundos en el que salen los tres entonando la nueva canción. Además, ya ha dado fecha de estreno: este viernes 15 de octubre.

A muchos este lanzamiento no les ha pillado de sorpresa, pues el propio Pablo ha ido alimentando el hype en Twitter desde el mayo pasado, especialmente con el tuit en el que decía: "Me apetecía hacer algo juntos desde hace tiempo. A ella no me la he quitado de la cabeza desde que la conocí, y él me tenía obsesionado con un temazo. Y han aceptado el reto.. y ha salido de morirse."

En tuits previos, Alborán afirmó que eran voces diferentes entre sí, que eran chico y chica, ambos solistas y españoles y que no habían colaborado entre ellos ni con él. Después de tanta pista y tanta expectación, el coach de La Voz no pudo resistir más la espera y por fin ha destapado los nombres de sus colaboradores. Además, el cantante define la canción como pop rock y asegura que viene con videoclip.

“La adoro. @Aitanax cuando nos vemos?

Te quiero mi niña“ — Pablo Alborán (@pabloalboran) May 24, 2021

Han sido muchos los fans que han aprovechado la ocasión para recordar el día en que Pablo conoció a Aitana durante una gala de Operación Triunfo. Momento en el que la ex concursante soltó de forma totalmente espontánea e inocente: "¡Sabe mi nombre!" Una frase que hizo mucha gracia al presentador, Roberto Leal. Después de este primer encuentro, Aitana ha dicho en varias ocasiones que le encantaría trabajar con él y parece que ese momento ha llegado.

Los fans del artista esperan que este sea solo un adelanto de su sexto álbum, pero él no ha dicho nada al respecto. Por otra parte, Pablo que maneja las redes sociales como nadie, ha decidido publicar también un adelanto en forma de teaser en TikTok. En un principio aparece solo cantando algunos versos de "Llueve sobre mojado" y luego se suman Aitana y Álvaro de Luna, que interpretan junto a él un trozito más de la canción. Estamos ansiosas por escucharla entera.