La música en directo parece recuperar la normalidad, y prueba de ello es la celebración de los MTV European Music Awards 2021. Justin Bieber partía como favorito de unos premios celebrados en la ciudad de Budapest al estar nominado en ocho categorías, pero el intérprete no consiguió ningún reconocimiento y fue superado por BTS. La boyband más famosas de kpop acaparó la atención al alzarse con los cinco premios a los que optaba durante la noche como Mejor Artista Pop, Mejor Artista K-pop, Mejor Vídeo K-Pop, Mejor Grupo y Mejores Fans.

“Se veía venir �� BTS son los grandes ganadores de los #MTVEMA ¡SE LLEVARON TODO! �� pic.twitter.com/jsI3JaYRmH“ — MTVLA (@MTVLA) November 14, 2021

Otro de los ganadores indiscutibles de la noche fue Ed Sheeran. El intérprete de "Shivers" voló desde Mallorca, donde recogió cuatro premios en Los40 Music Awards el pasado viernes, y fue directo a Hungría para seguir con su fin de semana repleto de reconocimientos. Durante la gala de los MTV se hizo con el premio a Mejor Artista y Mejor Canción por "Bad Habits". Un tema que no interpretó sobre el escenario, pero que sí hizo con "Overpass Graffiti".

El evento, presentado por la rapera Saweetie, contó también con las actuaciones de Maluma, Imagine Dragons y Måneskin. Estos últimos no pasaron desapercibidos al subirse al László Budapest Sportaréna de Hungría y desprender la energía propia de una banda que desde que ganó Eurovisión 2021, sigue creciendo a un ritmo imparable en ambos hemisferios.

“It's @thisismaneskin's world and I'm just livin' in it. ��



Watch their full #MTVEMA performance TONIGHT at 7p on MTV! pic.twitter.com/rD1SDIsBTr“ — MTV (@MTV) November 14, 2021

Aitana, Mejor Artista en Español Al igual que Ed Sheeran, Aitana acudió a la gala de Los40 Music Awards en Palma de Mallorca y regresó con el premio a Mejor Artista en Directo en la categoría nacional. Y por si fuera poco obtener un reconocimiento en un fin de semana, la intérprete también fue galardonada con el premio MTV a Mejor Artista en Español. Y aunque no pudó acudir a recogerlo, la organización publicó un vídeo donde la intérprete pudo agradecer el apoyo recibido. “✨@aitanax quiere agradecer a todos los que han hecho posible que gane este #MTVEMA a Mejor Artista Español�� ¡Enhorabuena a ella y a los fans que lo han hecho realidad!���� pic.twitter.com/SHTCSfJy9b“ — mtvspain (@mtvspain) November 14, 2021 "Hago este vídeo para dar las gracias por este premio MTV EMA a Mejor Artista Nacional. Realmente cuando me lo han dicho... he alucinado. Nunca pensé que algún día tendría un premio como este en casa. Me hubiera encantado, de verdad, estar allí con todos vosotros. Estoy de gira por España y estoy muy feliz, pero de verdad que gracias por ese premiazo. Este premio va para mi discográfica, para mi familia, para Olga, que está aquí conmigo y es como mi hermana y para todo el mundo de mi alrededor que ha hecho posible esto", confesaba la artista. “todos estos días he sido TAN feliz, grabando la Voz kids (que pronto veréis) trabajando en cosas del nuevo proyecto, en los diferentes premios en los que he tenido la oportunidad de ir, estar con personas que ADMIRO PROFUNDAMENTE. Agradecida ❤️ A seguir����“ — Aitana (@Aitanax) November 14, 2021 Rosalía también se encontraba nominada en la categoría de Mejor Artista Latino. Un reconocimiento que fue directo al colombiano Maluma, presente en la gala, y que recogió afirmando que "Colombia ya no es Pablo Escobar". “#RitaOra dando el premio a Mejor Artista Latino a... ¡#Maluma babyyy!�� #MTVEMA pic.twitter.com/9e6jx7WUFp“ — mtvspain (@mtvspain) November 14, 2021 Durante la alfombra roja, que arrancó a las 20h del domingo 14 de noviembre, pasaron no solo los artistas nominados, sino rostros tan conocidos como Marina Rivers, Dulceida o Jedet.