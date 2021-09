BTS confirma su primer concierto presencial tras la pandemia

Si hace unos días te contábamos los motivos por los que BTS había tenido que suspender su gira mundial Map of the Soul, ahora le ha llegado el turno a su regreso a los escenarios por todo lo alto. Aunque los hemos visto actuar en el concierto Global Citizen Live, la banda ha confirmado lo que muchos usuarios esperaban con especial ilusión: la celebración de su primer concierto presencial tras la pandemia.

BTS Permission to Dance on Stage LA, este es el nombre con el que los siete integrantes de uno de los grupos más famosos del planeta han anunciado que los días 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre regresarán con cuatro espectáculos presencial en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

"Nos pesa no poder realizar conciertos en más lugares"

Según publica Weverse, Big Hit afirmó que todo ha podido organizarse gracias a las fuertes medidas de seguridad que se establecerán en el recinto: "Realizar un concierto en persona en medio de la crisis del COVID 19 no es fácil, pero después de buscar oportunidades para hacerlo, podemos realizar el concierto en EEUU después de tomar en consideración las regulaciones y circunstancias sanitarias nacionales y regionales".

"Nos pesa no poder realizar conciertos en más lugares", continuaban explicando. "Haremos todo lo posible para ofrecer conciertos adicionales no solo para los fans coreanos, sino también para los fans de todo el mundo que han estado esperando pacientemente durante mucho tiempo".

Desde la celebración de su concierto Love Yourself: Speak Yourself en octubre de 2019, la boyband no había vuelto a reencontrarse con sus seguidores en un concierto presencial. Pero antes de poder disfrutarlos en directo, podremos vivir la versión digital del show que se celebrará el 24 de octubre.