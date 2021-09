La periodista y fotógrafa vizcaína Olatz Vázquez ha fallecido esta madrugada como consecuencia del cáncer gástrico que se le diagnosticó en 2020. Tenía 27 años y una sensibilidad desbordante que la llevó a relatar y retratar su enfermedad en redes sociales.

Sus ojos, sus palabras y el objetivo de su cámara le valieron para expresar de una manera artística un dolor que es el de muchos y visibilizar todas las aristas de una enfermedad de la que nadie está libre.

Lo hizo de manera realista, e incluso cruda, utilizando la escritura y la fotografía como una suerte de terapia. Canalizó la preocupación por una vía creativa hasta convertirse en un icono. Un icono, no de luchadora ni de guerrera, sino de amante de la vida hasta el extremo; de mujer impermeable a los tabúes y a los maquillajes verbales, a quien este viernes lloran numerosos seguidores y compañeros de profesión en esas mismas redes sociales que acogieron sus reflexiones.

La joven explicó en sus redes que llevaba un año yendo al médico porque no se encontraba bien, sin que su malestar resultara algo "relevante" para quienes la atendieron. Tres meses antes del diagnóstico, le comunicaron que la gastroscopia se retrasaría "debido a la alerta sanitaria" y le pidieron que no se preocupara porque no tendría "nada grave".

"2 de agosto. A pesar de que mi oncóloga me dijera que con esta quimioterapia no se me iba a caer el pelo, pasé días viendo cómo mi melena desaparecía. Yo la agarraba con todas mis fuerzas y le pedía por favor que dejara de caerse", escribió en uno de sus tuits.

"Me quiero cuando tengo miedo y cuando no"

Entre su torrente de reflexiones e imágenes tomadas en hospitales también hay bailes, sonrisas, fotos de atardeceres y esperanza compartida. Después, vuelta a los resultados negativos, al miedo y la ansiedad hasta que vuelve a haber señales de mejora. Es el relato vivo del vaivén y la incertidumbre ligada al cáncer.

“A veces me abrazo y me digo lo mucho que me quiero. pic.twitter.com/rYMDKrSQYq“ — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) January 14, 2021

"A veces me abrazo y me digo lo mucho que me quiero. Lo mucho que quiero a mi pequeño y huesudo cuerpo. Lo mucho que quiero a mi pelo corto, mis uñas resquebrajadas y mi vientre inflamado. Me quiero en mis días de bajón, en mis días de 'no puedo más', en mis días de dolor. Me quiero cuando tengo miedo y cuando no. Me quiero ahogada en mis lágrimas y en mi risa escandalosa. Me quiero en mis días de lucha y en los de derrota. Me quiero en mis inseguridades y en mi fortaleza. Me quiero, a pesar de todo, a pesar de nada. Me quiero.", escribió en enero de este año.