Â¿Debemos dejar de llamar hÃ©roes a los pacientes de cÃ¡ncer?

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Por eso, en Gen Playz hemos querido dedicar nuestro programa de hoy a esta causa. Pese a que la mayoría conocemos a alguien que ha padecido esta enfermedad, desconocemos cómo es convivir con ella. Nos acompañan Marta de la Fuente, psicóloga sanitaria y psicooncóloga; Manuel Ramírez, doctor especialista en oncología pediátrica; Mariano Ugarte, presidente de la Asociación Pablo Ugarte; Olatz Vázquez (@olatzvazquez), periodista y fotógrafa; Perla Zúñiga (@jovendelaperla), artista; y Eduardo López-Collazo, director científico del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

“El cáncer en la edad pediátrica y en la adolescencia es un problema de crecer, el cáncer en edad adulta es un problema de envejecer”, continúa Manuel. Perla se acuerda perfectamente de cuando le diagnosticaron la enfermedad. “Tuve una neumonía y, cuando fui al hospital, me detectaron el tumor que tenía”, cuenta. “Tenía 19 años y lo que nunca me hubiese imaginado es que iba a padecer esa enfermedad”.

¿Idealizamos la enfermedad?

Algo muy curioso que no pasa con el resto de enfermedades es que tendemos a idealizarla como si fuésemos Mr Wonderful. “A mí eso no me ayudó”, dice Perla. “Yo no me identificaba con los modelos a seguir que tenía el cáncer”. Olatz está de acuerdo con lo que dice Perla porque cree que “alrededor del cáncer hay una idea muy romántica, de que te va a enseñar a valorar la vida, pero no hace falta que tengas cáncer para valorarla”. De hecho, ella “no se lo recomienda a nadie”.

Para Marta, esa actitud excesivamente positiva “genera mucha responsabilidad e incluso culpabilidad para el paciente y su familia cuando empieza a sentir emociones negativas y desagradables, totalmente necesarias en el proceso”.

Mientras, Mario está convencido de que muy pronto encontraremos la cura contra la enfermedad. “En pleno siglo XXI y todavía no hemos vencido al cáncer, tenemos que seguir luchando precisamente para eso”.