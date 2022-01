Los famosos que rompieron con el tabú de la salud mental

Desde el estallido de la pandemia, son muchas las personas que han querido alzar la voz y romper con un tabú que nos llevaba persiguiendo desde hacía años: la salud mental. Temas como la ansiedad o la depresión dejaron de ser algo aislado o a lo que daba miedo enfrentarse, así que cada vez es más habitual ver cómo artistas de todas las disciplinas utilizan su impacto en redes sociales para visibilizar un problema por el que podemos pasar todos y todas, sin distinción. Y si no lo sufres, es posible que alguien de tu entorno sí. Así que con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, hemos querido recordar algunos de los discursos que más calaron en la sociedad tras hacerse públicos y concienciar sobre la importancia que posee el hecho de contar con una buena salud mental y lo importante que es pedir ayuda profesional cuando lo necesitemos.

“Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da “vergüenza” buscar ayuda y contar los problemas pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor.“ — Ibai (@IbaiLlanos) June 1, 2021

Uno de los primeros en abogar por acudir a un psicólogo con total normalidad fue Ibai Llanos. El streamer está considerada como una de las personas más influyentes de 2022, pero no solo por la cantidad de proyectos que llevará a cabo, sino también por la increíble influencia que ejerce sobre el público que lo ve y escucha.

"Cuidad siempre vuestra salud mental. Pedid ayuda a la gente que os rodea y acudid a un profesional. Sé que a veces es complicado o da "vergüenza" buscar ayuda y contar los problemas, pero hay momentos donde es totalmente necesario. Cuidaos mucho por favor", indicaba en un tuit que se viralizó en cuestión de horas. A su vez, el vasco quiso aclarar el momento por el que estaba pasando a través de varios stories: "He visto algún comentario que me decía “joder Ibai, si estás mal... ¿por qué haces directo?”. Bueno, lo primero es que he leído a mucha gente absolutamente estúpida que te dice cómo tienes que estar triste. Creo que es absurdo porque cuando a una persona le pasa una desgracia lo que tienes que hacer es mandarle ánimos y no preguntarse por qué no está llorando todo el día. Cada uno gestiona la tristeza como buenamente puede. Para mí hacer directos me sirve de autoterapia porque sirve para que mi mente no esté pensando constantemente en mierda pura y me permite salir del pozo en el que te puedes meter.

Para finalizar, el Llanos quiso dejar clara su posición respecto al malestar psicológico que sentía durante aquellos días: "Está bien tener tiempo para ti, pensar, pasear, hablarlo con tus colegas, llorar si es necesario, desahogarte… En fin, todo lo que está bien cuando uno está jodido, pero creo que no debemos juzgar a lo que hace la gente para sobrellevar la tristeza. Para mí es lo más importante cuando uno está jodido: intentar de alguna manera salir adelante poco a poco, porque no te queda otra. No te puedes quedar llorando toda la vida en tu habitación, pero ni yo ni nadie. Simplemente eso, que tengáis un feliz día y suerte en los exámenes", concluía.

Dulceida: "Necesito reconstruirme para volver" Ser influencer hace tiempo que dejó de ser una profesión donde solo nos quedábamos con lo bonito que mostraban a través de esa ventana llamada Instagram. Dulceida fue una de las primeras en decir abiertamente que abandonaba temporalmente las redes sociales para cuidar su salud, tanto mental como física. "Soy una persona muy fuerte y nunca pensé que podría llegar a sentirme como me siento hoy, pero yo misma me estoy haciendo daño y no puedo más. En algunos momentos soy mi peor enemiga exigiéndome y machacándome, estoy segura de que muchos me entenderéis. A veces, no puedes con todo y hay que parar, pedir ayuda y priorizar tu salud mental", explicaba durante su despedida. "Estoy dispuesta a seguir luchando y hacer de todo esto un aprendizaje para quedarme con lo bueno e intentar mejorar lo malo". “Cada X tiempo voy a tomarme mínimo 1 semana de desconexión total de las redes como he hecho estos 10 días. Desde hace más de 6 años que no lo hacía, y me ha sentado muy bien. Aún tengo que ir trabajando muchas cosas para estar al 100% pero es importante dar el primer paso“ — Laura Escanes (@LauraEscanes) August 21, 2021 Laura Escanes también contó públicamente el delicado momento emocional que pasó tras el estallido de la pandemia. Una situación que le llevó a darse de baja en varias plataformas y que explicó claramente en su regreso a ellas: "Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar. No os voy a mentir, he pasado por épocas mejores. Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí. Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, de muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre. Leí algo el otro día que decía: Puedes con todo, pero no con todo a la vez".

Angy Fernández: "La depresión es una enfermedad silenciosa y que no se ve" La actriz y cantante Angy Fernández, tras su paso por el espacio de YouTube dirigido por Luc Loren, habló abiertamente sobre cómo sobrellevó la depresión que sufrió durante gran parte de su adolescencia: "La depresión es una enfermedad silenciosa y que no se ve. No es como cuando te rompes algo. Al principio no se ve, pero cuando llevas un tiempo hay gente que adelgaza, engorda… Yo lo que viví es que cuando me daban ataques de ansiedad, terminaron ocurriéndome casi a diario. ¡Y además estaba en la serie! En Física o Química. Ahí empecé a tener problemas de estómago y me descubrieron que también era celíaca. Empecé a encontrarme fatal, pero además me sentía triste y que no valía para nada. Tenía momentos de euforia y de estar bien, pero luego me daba un bajón muy tremendo al llegar a casa y no querer levantarme al día siguiente" "Sentía tanto dolor que no sabía cómo canalizarlo", continuaba con su relato. "Al final hay un porcentaje muy alto de personas que hemos pensado en acabar con nuestra vida. Cuando el dolor es tan fuerte que crees que no puedes salir adelante, lo primero que te sale es rendirte. Que cuando digo rendirse quiero aclarar que hay gente que de verdad no ha podido más y ha acabado con su vida. Yo no he llegado a eso porque había algo en mí que me dijo que podría salir adelante. Yo lo que os diría es que por pedir ayuda no pasa nada. Que no podemos solos en todo. Creo que es difícil gestionar muchas cosas que nos pasa y a veces no se puede. Para eso hay un profesional que nos ayuda a verlo y gestionarlo. No pasa nada, es un médico más y es bueno invertir en ello. No tengáis miedo ni vergüenza. Hablándolo con alguien ya estáis demostrando valentía, así que por experiencia os digo que se sale y que vais a poder", concluía. En el mismo espacio que Angy, María Pombo también deició hablar de la ansiedad y estrés que se habían instaurado en ella en los últimos meses: "Siento que no se puede decir en alto cuando estás en una situación de privilegio como la mía. Si digo que estoy mal, me juzgan. Me siento muy afortunada por unas partes, pero por otro lado no dejo de preocuparme. Me da miedo decir en alto que tengo ansiedad o que me gustaría mejorar varias partes de mi vida. Llevo ya un año yendo al psiquiatra. Voy no porque estuviera llorando por las esquinas, sino porque es tan importante cuidar la mente… Yo cuando empecé a notar que tenía cierta presión en las redes y que tenía que aprender a gestionar lo que sentía, consideré que era importante para mí sentarme con alguien externo y contarle todo lo que estaba viviendo”.

Camila Cabello: "Sufrí estrés tóxico durante años" Como venimos diciendo, el mundo de las redes no es el único que ha sufrido momentos de estrés, ansiedad o depresión. La industria musical también ha sido testigo de cómo rostros como Billie Eilish, J Balvin o Demi Lovato confesaban sin temor el mal momento por el que estaban pasando a nivel psicológico. Camila Cabello fue una de ellas y tras el estreno de Cenicienta para Amazon Prime, la artista desveló que sufrió un estrés tóxico durante años que terminó afectando a su salud mental más adelante: "El TOC y la ansiedad fueron muy difíciles para mí. Muchas veces pensé: "debe haber algo mal en mí o debo ser inadecuada de alguna manera", porque simplemente ponerme en marcha es realmente complicado para mí en este momento", explicaba. A principios de 2020, Billie Eilish desveló que a pesar de encontrarse en perfecta forma física, no terminaba de sentirse bien con su cuerpo. Un sentimiento que la llevó a unos niveles de ansiedad que trabajó durante meses para dar paso a "NOT MY RESPONSIBILITY", un corto donde se abrió en canal para defender la importancia de aceptarse a uno mismo: "Tenéis opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian la ropa que llevo, otros la adoran, otros la usan para avergonzarme... Pero os siento observándome siempre. Nada de lo que haga pasa desapercibido, así que siento vuestras miradas, vuestras desaprobaciones o vuestros suspiros de alivio. Si dependiese de ellos, nunca sería capaz de moverme. ¿Os gustaría verme más pequeña? ¿Débil? ¿Frágil? El cuerpo con el que he nacido, ¿no es lo que queríais? Si me pongo lo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta", reflexionaba por aquel entonces.

Demi Lovato: "Mi nivel de depresión es algo que muchos jamás entenderán" Tras desvelar las duras secuelas que padeció tras el accidente que la dejó en coma durante varios días, Demi Lovato no dudó en seguir reafirmándose a través de los capítulos de Dancing With the Devil de lo importante que es dejar de lado a todo aquello que te hace daño: "Aprendí que a mí no me sirve con decir "no lo vuelvo a hacer". Sé que terminé con las cosas que me matarán, pero desearía tener algún alivio, quizás con la marihuana. Si me digo que no puedo beber un trago o fumar marihuana, siento que me estoy predisponiendo al fracaso porque lo veo todo blanco o negro. La recuperación no es igual para todo el mundo, y no deberían forzarte a estar sobrio si no estás listo", comenzaba explicando. "Mi nivel de depresión es algo que muchos jamás entenderán. Por eso usé drogas y tuve un trastorno alimentario, porque todo eso evita que tome decisiones. El único desliz que volví a tener con esas drogas fue con la heroína, pero me di cuenta de que ya no era lo suficientemente fuerte. Era totalmente distinto. Y llegó la sobredosis. Ver que drogarme así fue algo que me mataría, fue lo necesario para dejarlas", finalizaba al respecto. A finales de 2020, J Balvin se pasaba por sus redes sociales para confesar que se encontraba sumido en un proceso de ansiedad y depresión que vino a raíz del confinamiento. "Aunque se vea de color, muchas veces está oscuro por dentro. Pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad. No tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, sé lo que se siente. Lo vivo y entiendo a quienes lo padecen. Celebren la verdadera riqueza: la salud mental y física. Algunos dicen: "Ese man con dinero y fama sufre de depresión". Es como decir que la gente con dinero y fama no pueden tener cáncer. Es un problema de salud y punto", concluía contundente en su cuenta oficial de Instagram. Greeicy Rendón tampoco oculta sus momentos de "bajón", y el último de ellos llegó precisamente al dar comienzo 2022. "Es natural que todos tengamos esos momentos donde nos odiamos y donde tenemos miedo, estamos inseguros de nosotros y de lo que queremos... Hoy en día, a la gente le da menos miedo decir "estoy mal". Y creo que tiene mucho que ver con esos artistas que también lo dicen públicamente. Eso te permite salir mucho más adelante, porque no estás solo. Antes uno sentía cosas negativas y era como "esto no lo puede saber nadie". Hoy no, hoy uno tiene la capacidad de levantarse y decir "ey, hoy el mundo me sabe a mierda; o soy yo, pero quiero decirles que hoy me siento así". ¡Y mañana será otro día! Cuando uno acepta y se permite sentir esas cosas, pasan más rápido. Cuando las contienes y no las dejas salir, no se acaban", indicaba durante su entrevista en Playz.