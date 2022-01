Saúl Craviotto: de Tokyo 2020 a su primer libro de recetas

Policía, deportista de élite, ganador de MasterChef Celebrity, medallista olímpico y apasionado de la cocina. Así podríamos definir a Saúl Craviotto tras un 2021 repleto de éxitos profesionales. Su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio le permitió ser el abanderado en la ceremonia de inauguración y traerse para España su quinta medalla olímpica. Un hito en su palmarés donde el cuidado mental y físico encontraron un pilar importante en todos aquellos platos que forman parte de la dieta saludable y equilibrada que, tras años de experiencia, ha querido dejar patente en su primer libro de recetas.

A pesar de llevar tiempo enfocado en la cocina, su primer contacto llegó cuando no era más que un niño. "Mi abuelo montó el restaurante en Lleida y yo me crie allí desde pequeño", recuerda. Su madre también trabajaba con ellos, así que pasaba horas entre fogones sin saber que años más tarde se convertirían en uno de sus mayores hobbies: "Nunca imaginé que me gustaría tanto el mundo de la gastronomía y que acabaría escribiendo un libro de cocina, jamás".

"El plato estrella de mi infancia son los macarrones de mi madre", confiesa. "Se llaman "macarrones de Emma" porque mi madre se llama así. Además, la receta está en el libro". Un recopilatorio de desayunos, comidas, meriendas y cenas que trae de vuelta algunas de las comidas que han marcado su trayectoria profesional durante años, pero que también redescubrió gracias a su paso por MasterChef Celebrity. "Estuve dos meses aprendiendo y practicando. Salía de entrenar y me iba al restaurante a aprender antes de entrar en el programa. Fueron pasando las semanas y llegué hasta donde llegué, yo alucinando porque no sabía ni freír un huevo y terminé ganando MasterChef. La verdad es que me despertó una pasión por la gastronomía tremenda. Ahora valoro más la profesión de los hosteleros. Es maravillosa".

Receta de macarrones Emma Receta de macarrones Emma pastas Ingredientes Preparación 500 g de macarrones

1 cebolla

300 g de salsa de tomate

300 g de salchicha blanca de carnicería

1 hoja de laurel

1 pizca de sal

1 pizca de curry

Aceite de oliva virgen extra

Ingredientes de la bechamel:

1 l de leche

150 g de mantequilla

100 g de harina de trigo

150 g de queso rallado Pon la cebolla cortada en juliana en una sartén a fuego medio con una pizca de sal y un chorrito de aceite. Cuando empiece a estar dorada, añade las salchichas cortadas en trozos. Cuando también estén las salchichas doradas, añade la salsa de tomate, remueve y deja que se haga todo junto durante unos minutos. Pon la mezcla en el vaso batidor y tritura hasta que quede una pasta. En una olla, pon agua a hervir con sal, el laurel y el curry, cuando hierva, añade los macarrones y deja que se hagan hasta que estén al dente. Escurre y mezcla con la salsa de tomate, cebolla y salchichas. Echa todo en una bandeja y prepara una bechamel. Para hacer la bechamel, pon 100 g de mantequilla en un cazo, cuando esté caliente, añade la harina y remueve bien, hasta que esté tostada. Añade poco a poco la leche hasta que se deshagan los grumos de harina y vaya espesando. Cubre los macarrones con la bechamel, echa por encima el queso rallado y unas nueces de la mantequilla restante. Hornea a 220 °C con grill si tienes opción durante 5-10 minutos, hasta que se haya dorado el queso. Saca y sirve con cuidado.

"La alimentación es el combustible que le echamos al cuerpo" Siendo deportista de élite supongo que siempre has controlado mucho lo que comes. Ahora que tienes ese bagaje a nivel culinario y esa experiencia como usuario también, ¿dónde dirías que reside el equilibrio? ¿Para ti qué es comer saludable? Saúl: Comer saludable al final es utilizar el sentido común: no obsesionarse, pero saber que la alimentación es el combustible que le echamos al cuerpo. Yo como deportista entiendo que si hago trabajo aeróbico y de larga distancia, debo dar más carbohidratos al cuerpo. Si hago más trabajo de fuerza requiere más potencia, así que le doy más proteína (pescado, carne, huevo). Al final es entender que los alimentos son el combustible que necesita el cuerpo, así que es necesario comer sano y variado. Pero también darle de vez en cuando ese toque picante y dulzón. Yo siempre lo digo, una vez a la semana rompo la dieta. Me cuido mucho y como muy bien, pero una vez a la semana la rompo para darle esa chispa a la cabeza y relajarme un poco. Ahora mismo hay muchos jóvenes que sufren desórdenes alimenticios. ¿Crees que como sociedad incidimos poco en lo importante que es comer sano? Saúl: Sí, incidimos poco. La salud es lo más importante y hay que cuidar el cuerpo. Somos lo que comemos. Si nosotros comemos bien, el cuerpo se siente mejor. Si el cuerpo se siente mejor, la cabeza también lo hace y ahí encuentras el equilibrio. Comer bien es esencial y hoy en día se sabe mucho más sobre alimentación que hace 20 años, cuando yo era pequeño. Ahora sabemos más cosas, pero hay que seguir picando piedra porque la alimentación es importante, y más entre los jóvenes. Tienes niñas pequeñas. ¿Crees que en los colegios e institutos se debería de incidir en cómo comer bien? Saúl: Sería una vía interesante que esto se aprendiera en las escuelas. Creo que hay muchas herramientas, pero hay que saber cuáles usar. Incluso en redes sociales. Hay que seguir a gente influyente que sepa sobre alimentación y que te enseñen a darle sabor a los alimentos. Comer saludable no implica comer algo a la plancha y soso, sino que se le puede dar la vuelta para que sea divertido, entretenido, válido y saludable.

"Tiempo para cocinar tenemos siempre, solo tenemos que buscarlo" Tú has sido capaz de compaginar una alimentación saludable con tu profesión. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que acaban de independizarse y les da pereza cocinar? Saúl: Al final no hay excusas para no cocinar. Si puedo hacerlo yo, que no tengo tiempo, de verdad que lo puede hacer cualquiera. Son recetas muy sencillas y de andar por casa donde abres un armario y tienes todos los ingredientes. Cualquiera que abra su despensa puede hacer lo que hay en este libro. Al final es organización. Yo esta semana me hice unas barritas energéticas para tomarlas como tentempié. Las tengo en un táper y me da para toda la semana. Tiempo tenemos siempre, solo tenemos que buscarlo. Como deportista de élite, ¿cuáles son tus platos estrella? Saúl: Me gusta mucho de todo, soy muy de cuchara por ejemplo. La fabada es mi plato estrella y con el que más disfruto. También me gusta el risotto, la fideuá, pollo con verduras, pollo asado, costillar... Es que me gustan todos, no puedo quedarme con un plato.

"Da igual la edad que tengas: la salud mental hay que cuidarla" 2021 fue el año de la salud mental por excelencia. ¿Crees que el caso de Simone Biles abrió la veda de lo mucho que queda por trabajar en ese sentido? Saúl: Da igual que seas periodista, deportista, cocinero o lo que sea. Somos seres humanos y da igual la edad que tengas: la salud mental hay que cuidarla. En aquel momento se bloqueó, no podía más y fue muy valiente diciéndolo abiertamente. Lo importante es la salud, los JJOO es algo secundario. Al final los deportistas estamos muy presionados. Estamos cuatro años preparándonos para una prueba donde sabes que te está mirando todo el mundo. La gente espera de ti que seas medalla y si no la sacas, fracaso, estás acabado. Al final es un hervidero y una olla a presión de nervios que pasa factura. Ella no pudo más y ya está, hizo muy bien. Mucha gente se fija en el nivel de preparación física, pero poco se habla de la mental. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos jóvenes que te tengan como referente a nivel deportivo? Saúl: Les sería sincero, para empezar y para que no se crean que es un camino de rosas. Cuanto más alta es tu aspiración, mayor es el sacrificio. No es lo mismo aspirar a ser candidato en un campeonato de España que ir a por un oro olímpico. Si quieres lo segundo tienes que sacrificarte mucho más. Por el camino habrá cosas maravillosas, pero también miles de baches, miles de golpes y miles de momentos en los que quieres tirar la toalla. Ahí es donde va cayendo la gente, porque no todo el mundo soporta los niveles de presión. Es muy complicado y un camino duro, pero en el momento en el que te encuentres en esas situaciones la gente debe saber que hay herramientas y psicólogos deportivos que te pueden ayudar. No hay que verlo como algo negativo, sino todo lo contrario. Yo he trabajado con psicólogos deportivos y bien orgulloso. Creo que es una herramienta básica y esencial.