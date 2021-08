Saúl Craviotto todavía está de resaca olímpica. El piragüista español, y medallista de plata en Tokyo 2020, aterrizó este martes en territorio español después de una experiencia única: ser abanderado en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y ganar una medalla. Tras reposar el triunfo, ha atendido al programa de La Hora de La 1, para compartir todas las sensaciones que ha experimentado durante estas semanas en la ciudad japonesa.

Aunque aún necesita descansar y reposar todo lo vivido, Craviotto siempre tiene ganas de más y mira de reojo a la Ciudad de la Luz. Los Juegos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y, aunque sea un ciclo olímpico más corto, "seria una tontería no intentarlo. Quedan tres años para conseguir unos nuevos Juegos. Podemos lograr algo en parís, ahí si que serán mis últimos, pero vamos a intentarlo".

"Han pasado pocos días, llegamos ayer de Tokio, todavía tengo jet-lag, pero estoy asimilándolo. Estamos felices con el resultado, aunque ahora tengo ganas de descansar y disfrutar de la familia", dice Craviotto, preguntado por su quinta medalla olímpica. El hombre de la eterna sonrisa ha igualado a David Cal, convirtiéndose en uno de los deportistas más laureados de la historia del deporte español.

Estos Juegos Olímpicos han sido muy especiales para Craviotto. No sólo ha ampliado su palmarés con una nueva presea, sino que también ha sido el abanderado español en la ceremonia de inauguración de los JJOO. La felicidad completa. "La medalla ha sido por lo que hemos luchado durante cinco años, pero ser abanaderado cierra un circulo, es lo máximo a lo que se pueda aspirar. Llegar a la cima es ser abanderado de tu país. He cumplido un sueño en estos Juegos y lo he rematado con la medalla".