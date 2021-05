Cada vez son más los intérpretes que muestran públicamente su apoyo a la salud mental. Ansiedad y depresión son dos de los problemas más comunes dentro de la generación z, y Angy Fernández ha querido contar su experiencia en el espacio de YouTube conducido por Luc Loren: "Quiero estar aquí para toda esa gente que tiene miedo o que le cuesta pedir auxilio tras pasar por un momento malo. Quiero darles todo mi apoyo", iniciaba la actriz.

"A mí no me cuesta hablarlo. Hay gente que se sorprende porque lo cuento como si me hubiera roto una pierna. Pero en verdad es como hay que hacerlo para normalizar la salud mental. La depresión es una enfermedad silenciosa y que no se ve. No es como cuando te rompes algo. Al principio no se ve, pero cuando llevas un tiempo hay gente que adelgaza, engorda… Yo lo que viví es que cuando me daban ataques de ansiedad, terminaron ocurriéndome casi a diario. ¡Y además estaba en la serie! En Física o Química. Ahí empecé a tener problemas de estómago y me descubrieron que también era celíaca. Empecé a encontrarme fatal, pero además me sentía triste y que no valía para nada. Tenía momentos de euforia y de estar bien, pero luego me daba un bajón muy tremendo al llegar a casa y no querer levantarme al día siguiente", indicaba la artista durante su charla con el influencer.

"Física o Química no fue el desencadenante de mi depresión"

Durante el encuentro, Angy también confesó que cuando saltó a la fama en nuestro país, se encontraba sumida en una relación tóxica de la que no supo cómo deshacerse. "Tener una relación hiper tóxica con una persona que me trataba fatal me hacía estar mucho peor. En se momento no había ido nunca al psicólogo ni sabía gestionar las emociones. Creo que nos pasa a todas cuando somos adolescentes. Lo de los celos es algo que yo me he tratado mucho, pero iba ligado a la baja autoestima. Esta persona hacía cosas de adolescentes, pero menospreciarme así y sentir que le molestaba en cualquier ámbito donde estaba, hacía que sintiera que no me quería nadie. Yo no sabía que tenía depresión en ese momento. Estaba harta de estar así y finalmente fui a un psicólogo. Cuando me enteré de que era celíaca me hizo estar muy baja de energía porque comía fatal y adelgacé muchísimo".

Muchos medios se hicieron eco de unas palabras que, en boca de Angy, fueron totalmente sacadas de contexto para conseguir más clics: "Física o Química no fue el desencadenante de mi depresión, ¡yo fui muy feliz allí! En FoQ hubo un momento en el que yo tenía que grabar un trío y lo pasé fatal, porque soy súper vergonzosa. No me sentí incómoda porque nadie me obligó a nada ni me trató mal. Creo que las series adolescentes está el típico hombre sin camiseta y la mujer que tiene que ir con el escote", indicaba a Luc.

no he tenido mucha vergüenza a la hora de decir las cosas, así que lo conté sin pensar en el después. Es importante pensar que lo que estás sufriendo va a pasarse, pero solas no podemos, y no pasa nada. Entiendo que es algo muy duro que no sabes como gestionarlo, pero a mí el verbalizarlo me ayudó muchísimo".