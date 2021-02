Salud mental y pandemia: ¿Cómo de mal estamos?

Aunque los jóvenes seamos los menos afectados por los síntomas del virus, somos los más afectados por las secuelas psicológicas que el virus genera. Para “celebrar” un año del estado de alarma, nos preguntamos: ¿cómo estamos?

Necesitamos un respiro. Tras un año de restricciones, de miedo, de no ver a nuestras familias y amigos pero tener que ir a currar y a hacer exámenes, de precariedad y desastre económico, de medidas gubernamentales cambiantes, de toques de queda, de cierres perimetrales; es normal que estemos cansados.

Para entender mejor cómo nos sentimos nos reunimos con Álex García, estudiante de medicina y activista en el colectivo Orgullo Loco Madrid; Jesús Linares, profesor, psicólogo de emergencias en UCI y coordinador del dispositivo de atención psicológica de la Comunidad de Madrid; Hugo Cuevas, licenciado en psicología y colaborador de El Salto; Inés Bárcenas, psicóloga, profesora universitaria y presidenta de la asociación “Necesito Terapia”; y Paula Cariatydes, actriz y cantante.

A Inés también le gustaría recalcar que en su consulta está viendo muchos casos de soledad que “aunque no sea una patología en sí, es muy peligroso para el ser humano”.

¿Fatiga pandémica?

En los últimos días no hemos parado de oír este término: “Fatiga pandémica”. En las noticias nos aconsejan cómo evitarla y se preguntan si somos los jóvenes los más afectados. Pero ¿se trata de una nueva forma de romantizar lo que estamos sintiendo?

Paula Cariatydes cree que sí. “No es que sea fatiga, directamente es que si el tiempo que tienes solamente lo estás empleando en ser productivo para el sistema y luego ni siquiera tienes como beneficio el ocio, no tienes ese feedback de premio que necesitas no para sobrevivir sino para vivir”.

“Esta semana hemos tenido varias figuras públicas que hablaban de que la cuarta ola de la pandemia puede que sea la de la salud mental”, cuenta Hugo. Sin embargo, Jesús nos informa de que el hecho de que todos estemos pasando por la misma situación traumática es, en principio, un factor de protección.

Por último se incorporan Beatriz Oliva, psicóloga juvenil, e Itxaso aka “Lo que no me contaron”, investigadora predoctoral especializada en trauma psicológico. Esta última cree que “la gente está harta de tanta información” y que “estamos más pendientes de las medidas que de no colapsar nosotros también”. Para Beatriz, el hecho de volver a pasar un confinamiento domiciliario después de toda la pandemia es muy difícil de gestionar.