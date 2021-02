Si algo podemos destacar de Demi Lovato, al margen de la ingente cantidad de personas que alaban su trabajo a diario, es la capacidad de resurgir de sus cenizas que ha demostrado en los últimos años. Su fama, que alcanzó niveles estratosféricos en un corto periodo de tiempo, trajo consigo varios problemas de salud para la actriz. Ahora, dos años después de su última sobredosis, la intérprete de "I love me" ha publicado el primer adelanto de Dancing with the Devil, un documental que narra su trayectoria profesional y evidencia los graves obstáculos a los que tuvo que enfrentarse: "Tuve tres derrames y un infarto, pero he vuelto a nacer y voy a empezar de cero", confesaba.

Durante el corto, Lovato hablará abiertamente sobre los efectos que las drogas dejaron en su cuerpo: "Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con ello. No conduzco porque tengo puntos ciegos en mi visión. Me costó mucho leer durante mucho tiempo. Estoy agradecida por esos recordatorios, pero doy las gracias por ser alguien que no tuvo que hacer mucho para rehabilitarse. La rehabilitación llegó en el lado emocional. Todo tenía que suceder para que pudiera aprender las lecciones que aprendí. Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora", indicaba la artista durante su encuentro con los medios.

El documental, que se estrenará el 23 de marzo a través de cuatro entregas en YouTube, contará con multitud de invitados. Entre ellos etarán Christina Aguilera y Elton John, a quien podemos ver en el adelanto indicando que "ser joven y famoso" es algo muy duro.

A finales de verano, Demi también acudía a Good Morning America para hablar sobre su regreso a la música y su salud mental. "No estoy necesariamente avergonzada con lo sucedido", comenzaba haciendo alusión a lo que sucedió en 2018. "Tal vez lo esté por que he pasado por algunas cosas o tomado algunas decisiones equivocadas . Y creo que eso es natural en cualquier persona que haya cometido errores en sus enfermedades mentales. Pero también sé que parte de deshacerse del estigma es difundir la conciencia y hablar sobre ello", concluía durante su intervención.

“"I'm starting over..." On March 23, @ddlovato lays it all on the line in her 4-part #YouTubeOriginal series #DemiDWTD . Get a sneak peek of her new song Dancing with the Devil in the full trailer, only on @YouTube → https://t.co/FUK3RAkJyS pic.twitter.com/2kC1BpHvVK “

"Vale la pena el milagro de la recuperación"

Además, la intérprete de ascendencia mexicana padeció desórdenes alimenticios. Un obstáculo que también parece haber superado y del que habla sin tapujos ante los millones de usuarios que siguen día a día su vida. "Sinceramente, pensaba que no era real el hecho de poder recuperarte de un trastorno alimenticio. Que todo el mundo fingía o recaía en secreto a puerta cerrada. "Seguro que vomita aquí y allá", "probablemente nunca pueda aceptar su celulitis" eran algunas de las cosas que solía decirme a mí misma mientras crecía. Estoy muy agradecida de poder anunciar con honestidad que, por primera vez en mi vida, mi dietista me ha mirado y me ha dicho: "Así es como se ve la recuperación del transtorno alimenticio". En honor a mi gratitud por el momento en el que me encuentro ahora mismo, me he hecho una pequeña sesión de fotos mientras estaba en cuarentena este verano para mostrar mis estrías y no avergonzarme de ellas".

Ante estas palabras, la intérprete de "I Love Me" hacía referencia a su canción dejando patente lo orgullosa que se siente al mostrar su cuerpo tal y como es. "Mis estrías no van a desaparecer, por lo que podría ponerles un poco de brillo, ¿verdad? Permitidme también dejar claro que esto sirve como recordatorio para cualquiera que de verdad piense que esto no es posible. ¡Puedes hacerlo! ¡Cree en ti!", continuaba Lovato. "Este año fue difícil... Sé amable contigo mismo si te equivocas y recuerda volver a encarrilarte porque vale la pena el milagro de la recuperación", finalizaba en su misiva.