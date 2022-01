Greeicy Rendón y su alegato a favor de la salud mental

Es haibtual que tras despedir el año, todos nosotros nos planteemos buenos propósitos para los 12 meses que volvemos a tener por delante. Sin embargo, cada vez es más normal comprobar cómo artistas de todas las disciplinas no solo comparten los buenos momentos de cara a la galería, sino que también son partícipes de contar en redes sociales cuándo están pasando por una mala racha. La última en hacerlo fue la cantante Greeicy Rendón, quien no dudó en mostrar abiertamente el proceso de "bajón" que le propició cambiar de año.

Tras confesar que se levantó de la cama con un "pésimo humor", la intérprete de "Los Besos" fue consciente de que había iniciado 2022 con cosas pendientes. "Sé que hoy tengo una energía muy hermosa porque me siento así, pero ayer... Me levanté con una energía que me invadía de las que dices... ¿por qué?", comenzaba explicando a través de sus stories de Instagram.

"Tenía muchos motivos por los que me hice culpable. Ayer me di cuenta de que era lunes, de que había empezado el año... Acepté sentirme así porque al final también es natural y es parte de la naturaleza del ser humano vivir esos momentos de tristeza, dolor y angustia. Es real, porque si lo sentí es porque existe. Dije vale, si me está pasando, me está ocurriendo por esta situación", continuaba relatando en su perfil. Un discurso que quiso concluir cuando indicó que fue "consciente" de que nada era más fuerte que ella: "Me ayudé y se me pasó como a las dos o tres de la tarde. No, ¡mentira! Fue el ejercicio lo que me ayudó. Pero ayer empecé tan mal... Hoy por ejemplo estoy radiante, y necesitaba decirlo. Pasaba a decíroslo para recordaros que no estar bien también está bien", finalizaba al respecto.

"Cuando uno se permite sentir, las cosas pasan más rápido"

Aunque su mensaje fue ampliamente aplaudido por sus seguidores, lo cierto es que no es la primera vez que Greeicy habla sin tabú sobre lo importante que es mantener una correcta salud mental. "Es natural que todos tengamos esos momentos donde nos odiamos y donde tenemos miedo, estamos inseguros de nosotros y de lo que queremos... Hoy en día, a la gente le da menos miedo decir "estoy mal". Y creo que tiene mucho que ver con esos artistas que también lo dicen públicamente. Eso te permite salir mucho más adelante, porque no estás solo. Antes uno sentía cosas negativas y era como "esto no lo puede saber nadie". Hoy no, hoy uno tiene la capacidad de levantarse y decir "ey, hoy el mundo me sabe a mierda; o soy yo, pero quiero decirles que hoy me siento así". ¡Y mañana será otro día! Cuando uno acepta y se permite sentir esas cosas, pasan más rápido. Cuando las contienes y no las dejas salir, no se acaban", argumentaba durante su entrevista en Playz.

"De todo siempre se saca algo positivo. Siempre", contaba convencida durante el encuentro. "De hecho, para mí los momentos donde uno más aprende es precisamente cuando estamos en la oscuridad. Son los más positivos después, porque por supuesto son duros a la hora de vivirlos. Pero si tienes la conciencia de "vale, si estoy viviendo esto, ¿qué es lo que tengo que aprender?". Uno mismo es responsable de las situaciones y llega a esos momentos de alguna manera. Somos responsables de lo que construimos, así que es natural tener esos momentos emocionales así, y creo que vivirlos de esa manera y entender que es aprendizaje es lo que nos permite salir adelante con mayor facilidad".

"A mí esos momentos de oscuridad me encantan. En el momento es bien duro, pero digo "si están aquí, es porque voy a salir de ellos". Es decir, lo sufro, pero con el tiempo sé que creceré y aprenderé de ello. Sonreír cuando las cosas están bien es fácil. ¡Te sale natural!", concluía. "Yo hoy estoy feliz y la gente dice claro, es porque todo le sale bien. Pero no, también tengo días horribles. Y ahí es donde está el reto. A mí me encanta comunicar ese tipo de cosas que son reales. Me gusta compartirlas no para generar algo malo, sino con el fin de normalizarlo. Lo importante es avanzar, independientemente de las veces que nos hayamos caído".