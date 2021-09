Greeicy Rendón lleva años alzándose como una de las figuras más importantes de la música contemporánea. Natural de Colombia, a finales de 2019 logró su primera nominación en los Latin Grammy en la categoría de Mejor Nueva Artista. Con grandes colaboraciones a sus espaldas, la intéprete regresa con "Lejos Conmigo", el tema que comparte junto a Alejandro Sanz y que ya se ha convertido en uno de los más personales de su carrera. ¿Qué proyectos tiene a medio plazo? ¿Qué sintió la primera vez que escuchó su nuevo proyecto? Hablamos con ella sobre su pasado, presente y futuro.

He leído alguna vez que para ti era todo un sueño colaborar con él, así que… ¿cómo surgió "Lejos Conmigo"?

Greeicy: Lo he dicho muchas veces, para mí fue algo caído del cielo. Ha sido un verdadero sueño. Cuando me dijeron que sí llegó la parte más complicada: escoger la canción que encajara con los dos. Sobre la mesa había todo tipo de propuestas, pero yo tenía una intuición que me decía que las fans de Alejandro Sanz querían escucharlo como en esa época de Shakira cuando cantaron "La Tortura". Yo quise que fuera una canción que se sintiera muy latina, que fuera picante pero que mantuviera la esencia española. Hicimos "Lejos Conmigo", le mandamos la canción y le gustó esta primera opción. Para mí fue maravilloso porque soñaba esta canción con él. Además es que mi referente seguía siendo su colaboración con Shakira, así que comenzó todo el proceso y fue verdaderamente maravilloso. Conozco su música desde hace años, también lo que vemos todos desde fuera, pero poder percibir lo que él es desde dentro... fue cuando entendí por qué le dicen maestro. Viví la experiencia de sus 30 años en la música, no son en vano para nada. La responsabilidad con la que él asume una canción es inmensa. La responsabilidad musical que él tiene es muy alta, porque todo lo que haga tiene que tener cierta calidad. Así que para mí, ser parte de este sí fue un espaldarazo musical y un abrazo de credibilidad.

¿Recuerdas el momento en el que la escuchaste por primera vez? ¿Qué sentiste?

Greeicy: Viví todo el proceso. El día que más disfruté la canción y que dije que iba a ser un palo (o así lo percibía yo), fue le día que se lanzó. Ya la había escuchado mil veces porque la teníamos lista desde hacía un mes. Pero cuando lo vi en las plataformas donde la gente escucha la música dije vale, esto es en serio y de verdad está sucediendo. Me dio mucha emoción. Creo que fue uno de los lanzamientos más importantes de mi carrera. Siempre que publico un tema estoy emocionada porque me enamoro de él. Pero con "Lejos Conmigo" tuve una intuición. Siempre soy muy precavida, pero sentía que la gente la iba a cantar. Así que la intuición, cuando está ahí, algo te está diciendo.

¿Cuántas veces te ha pasado eso de decirle a alguien “vete lejos, pero conmigo”?

Greeicy: Creo que me pasó con Mike, con mi chico. Cuando lo conocía me ocurrió, porque fue casual el encuentro. Fue como en la canción, nadie te presenta a nadie, casualmente nos conocimos y cuando nos miramos hubo una conexión especial. Yo en ese momento pensaba "deberías irte lejos, pero lejos conmigo". A ver qué está pasando o si se nos pasa. Y mira, de esa química ya van nueve años de relación.

¿Crees que cada vez somos más conscientes de cuando una relación no es sana?

Greeicy: Creo que hoy en día es mucho más fácil percibirlo. Siento que, en mi caso personal, uno crece con ejemplos alrededor. Y eso hace que vivas el amor después de esa manera. En mi caso, mis padres llevan 38 años de casados. Han sido muy equipo, muy compañeros... para mí no existe otra manera del amor. Nunca he tenido una relación negativa porque cuando yo medio siento que puede ir mal, digo "no, no funciona". Pero también veo a personas que llevan relaciones repetidamente tormentosas. ¡Y no es de juzgar! Porque te vas y ves el pasado y compruebas que perciben el amor de esta manera. Pero siento que hoy en día hay mucha más conciencia. Todo hace que la gente tenga como más claridad dentro de un montón de cosas, así que de verdad pienso que estamos en un momento donde uno puede percibir más, independientemente de lo que hayas vivido. Uno siempre sabe lo que es bueno y malo para saber que ese no es el camino o no es la persona.

Al final la salud mental está saliendo a reducir, ¿no? ¿Sientes que cada vez es menos tabú?

Greeicy: Totalmente. Hoy la salud mental es un tema. Además que hay artistas grandes que están normalizando esos momentos de oscuridad que todos tenemos. Es una enfermedad que no hay que avergonzarse de ella. También es natural que todos tengamos esos momentos donde nos odiamos y donde tenemos miedo, estamos inseguros de nosotros y de lo que queremos... Hoy en día, a la gente le da menos miedo decir "estoy mal". Y creo que tiene mucho que ver con esos artistas que también lo dicen públicamente. Eso te permite salir mucho más adelante, porque no estás solo. Antes uno sentía cosas negativas y era como "esto no lo puede saber nadie". Hoy no, hoy uno tiene la capacidad de levantarse y decir "ey, hoy el mundo me sabe a mierda; o soy yo, pero quiero decirles que hoy me siento así". ¡Y mañana será otro día! Cuando uno acepta y se permite sentir esas cosas, pasan más rápido. Cuando las contienes y no las dejas salir, no se acaban.