Si a mediados de 2021 Ibai Llanos nos sorprendía con el anuncio de La Gran Velada del Año, esta vez ha querido subir su apuesta y celebrar su segunda edición con un hype que lleva días alimentando. Una de las principales novedades fue el número de combates que se celebrarán en el evento, que pasan de ser tres a cinco con un gran duelo final: Jaime Lorente, actor de La Casa de Papel, contra Mister Jägger.

"Me pareció el mejor del año pasado y yo quería competir contra el mejor. Creo que no voy a enseñar nada de la preparación. Voy a entrenar como vivo. No hago las cosas para ganar, hago las cosas porque me apetecen", confesaba Lorente tras acudir presencialmente a la presentación y vivir en directo el anuncio de su enfrentamiento.

Por su parte, Mister Jägger reflexionó sobre que Lorente sea el único de los participantes que no forme parte del mundo de Twitch o YouTube: "Me esperaba un perfil totalmente diferente. Estoy muy contento de que venga alguien alejado del mundo del streaming, es muy refrescante para el evento. Nos llevamos muy bien, he visto series suyas pero una vez subidos al ring... eso se deja fuera. Ahora tengo un poquito más de tiempo, sé de primeras que sería bueno quitarme algo más de peso y de calma. Lo que quiero es que sea lo más igualado posible. Voy a entrenar en mi barrio, que ahí me siento como en una familia".

Jaime insistió en que a pesar de no tener conocimiento en el mundo del boxeo, si lo tiene en el mundo de "las peleas": "Me pareció buena idea. Lo vi el año pasado y quería estar ahí. Es una fumada. En el boxeo no tengo nada de experiencia, aunque en las peleas sí".