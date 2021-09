Jaime Lorente: "La música para mí no es solo un capricho"

Desde que dio vida a Denver en La Casa de Papel, Jaime Lorente no ha dejado de crecer profesionalmente en ambos hemisferios. Estamos acostumbrados a verle frente a las cámaras de una serie o sobre las tablas de cualquier teatro de la geografía española, pero lo que muchos no saben es la pasión que el murciano profesa hacia la música.

"Corazón", "Mirando al sol" y "Acércate" fueron los primeros adelantos de un proyecto musical que no pasa para nada desapercibido entre unos seguidores que recibieron con los brazos abiertos los lanzamientos que poco a poco ha ido publicando en plataformas como Spotify y YouTube. De hecho, también pudimos escucharle dando vida a "Romance", el tema central de la banda sonora de El Cid, serie de la que es protagonista.

04.10 min Corazón y tendencias - Entrevista a Jaime Lorente sobre "Romance (EL CID)", el siguiente paso en su carrera musical

"Lo mío son trabajos honestos y quiero seguir creciendo" Durante una entrevista en EFE, el polifacético actor desveló que "Saturday", el primer adelanto de lo que será su próximo EP, no es "ningún capricho": El público ya pudo verle cantando "Romance", el tema central de la banda sonora de la serie El Cid y en los tres singles que lleva publicados hasta la fecha: "Corazón, "Mirando al sol" y "Acércate", demostrando que no es artista de una sola canción: "No soy un actor más que saca una canción y ya está, lo mío son trabajos honestos y quiero seguir creciendo, por eso lo voy a compaginar con actuar". Aunque este año cumple la treintena, Lorente se introdujo en el mundo de la música gracias a su hermano mayor, sobre todo en el rap. Fue gracias a él cuando poco a poco, y con cierto conocimiento musical, comenzó a componer canciones con un sonido particular: una fusión entre rap y pop de la que no descarta añadir otros palos: "Es cierto que siempre me ha gustado rapear, desde pequeño ya lo hacía, pero ahora quiero experimentar un poco con todos ellos, quiero buscar un código y poder jugar con los diferentes sonidos. También dependerá de cómo quiero enfocar la canción y que pegue con la letra", reconoce. "Saturday" es la carta de presentación que ha elegido el actor para presentar lo que se viene como músico y compositor. Un tema muy nocturno, con ritmos "discotequeros" que retrata en un constante bucle de sábado noche en el que vuelve a caer una y otra vez como bien dice el estribillo: "Baby, yo solo se caer": "Yo creo que hay algo de disfrute cuando uno cae, y más si vuelves a caer en el mismo sitio. Hay que caer muchas veces para ir aprendiendo de ello poco a poco, yo me he caído muchas veces".

"He encontrado en la música una forma de comunicarme muy especial" Su amistad con el productor Pablo Gareta fue el auténtico detonante de un proyecto que ya rondaba en la cabeza del actor desde hacía tiempo. La cuarentena hizo que ambos se conocieran y a partir de ese momento empezaron a trabajar juntos en lo que próximamente será La Noche, su primer proyecto discográfico: "Es el sonido que necesitaba para reconciliarme con la parte más oscura de mí mismo", confesaba durante el encuentro. Y es que dentro de lo poco que se sabe del disco, sabemos que tendrá cinco canciones y que aún no está decidido si se incluirá alguna colaboración. Lo que sí confirma es que habrá una pequeña gira de presentación con la que se siente muy ilusionado: "No he hecho ningún concierto, tendré que ensayar mucho y serán geniales". La música es un territorio en el que Lorente puede olvidarse por un momento de los guiones, rodajes y de los personajes, es él frente al micrófono y el papel. Cuenta que, durante la composición de las canciones siente "libertad absoluta" para expresar sus sentimientos y emociones. "He encontrado en la música una forma de comunicarme muy especial y el cuerpo me pedía desarrollarla", apunta.